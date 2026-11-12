Peugeot Lorenzo incorporó a su oferta en San Juan la nueva Partner Rapid, un utilitario compacto destinado al trabajo de profesionales, comerciantes y emprendedores. El modelo llega al mercado local con una capacidad de carga de hasta 650 kilos, un volumen útil de 3,3 metros cúbicos y un precio sugerido de $35.550.000, con una propuesta enfocada en la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio.

La nueva Peugeot Partner Rapid está equipada con un motor naftero de 1.332 cm³ que desarrolla 99 CV de potencia y 128 Nm de torque. Está asociado a una caja manual de cinco velocidades y cuenta con un tanque de combustible de 55 litros. Con esta configuración, la marca suma una alternativa dentro del segmento de utilitarios compactos, pensada para actividades que requieren trasladar mercadería, herramientas o distintos elementos de trabajo.

Capacidad de carga y funcionalidad

Uno de los principales atributos del modelo es su espacio de carga. La Partner Rapid ofrece 3,3 m³ de volumen útil y admite hasta 650 kilos, con una caja de 1.868 milímetros de largo, 1.324 milímetros de ancho y 1.368 milímetros de alto.

En la parte posterior incorpora puertas batientes con apertura de 90° y 180°, una característica que facilita las maniobras de carga y descarga. También dispone de un panel divisor entre la cabina y el sector de carga, iluminación interior y ganchos de sujeción para asegurar los elementos transportados durante los recorridos.

Estas características apuntan a cubrir las necesidades de quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y necesitan combinar dimensiones compactas con espacio de almacenamiento.

Equipamiento de seguridad y confort

En materia de seguridad, la nueva Partner Rapid incluye frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control electrónico de estabilidad (ESC), airbags frontales para conductor y acompañante y asistente de arranque en pendiente.

El equipamiento se completa con sensores de estacionamiento traseros, sistema de monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS), alarma antirrobo perimétrica y protección inferior del cárter.

Para el uso cotidiano, el habitáculo cuenta con dirección asistida eléctrica, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos delanteros, espejos exteriores con regulación eléctrica, computadora de abordo, cierre centralizado y asiento del conductor regulable en altura.

Precio, garantía y disponibilidad en San Juan

La nueva Peugeot Partner Rapid AM27 tiene un precio sugerido de $35.550.000 y cuenta con una garantía de dos años sin límite de kilometraje en Argentina.

Quienes quieran conocer el vehículo pueden acercarse a Peugeot Lorenzo, concesionario oficial de la marca ubicado en avenida José Ignacio de la Roza Oeste 1663, en San Juan. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 19, y los sábados, de 9 a 13.

La presencia de Grupo Lorenzo en Cuyo

La incorporación del modelo se suma a la oferta comercial de Grupo Lorenzo, empresa con casi 30 años de trayectoria en el mercado automotor argentino y presencia en la región de Cuyo.

El grupo cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores y tres centros logísticos. Su actividad comprende la comercialización de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y distintas soluciones de movilidad.

Entre las marcas y unidades de negocio que integran su portafolio se encuentran Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, Leapmotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC y Voge, además de Motoki, Autoferia y Eurorepar.