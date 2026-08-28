Germán Pezzella podría continuar su carrera en el fútbol uruguayo. Apenas días después de rescindir su contrato con River, el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina negocia su llegada a Peñarol y las conversaciones están avanzadas.

El conjunto uruguayo realizó una oferta concreta para contratar al experimentado zaguero de 35 años, quien quedó con el pase en su poder luego de acordar su salida del Millonario.

La propuesta de Peñarol sería por un año y medio, por lo que el vínculo se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027. Desde el Carbonero existe optimismo respecto de la posibilidad de cerrar la incorporación en las próximas horas, aunque todavía esperan la respuesta definitiva del futbolista.

Las negociaciones no comenzaron después de la salida de River. Desde Uruguay señalaron que Peñarol trabaja desde hace aproximadamente 15 días en silencio para intentar incorporar al campeón del mundo.

Pezzella dejó River tras quedar relegado

El defensor rescindió de común acuerdo su contrato con River esta semana después de haber quedado fuera de los planes del entrenador Eduardo Coudet.

Pezzella se encontraba entrenando apartado del plantel profesional en el predio de Cantilo junto con otros futbolistas que tampoco eran tenidos en cuenta. Su contrato con el club de Núñez se extendía originalmente hasta diciembre de 2027.

El campeón del mundo había regresado a River en 2024 luego de una extensa trayectoria en Europa, donde defendió las camisetas de Betis de España y Fiorentina de Italia.

Durante la primera mitad de 2026, y luego de recuperarse de una rotura de ligamentos, disputó apenas ocho encuentros y acumuló 507 minutos en cancha.

Entre sus dos etapas con la camiseta del Millonario, Pezzella jugó 119 partidos y convirtió seis goles. Además, formó parte de los planteles que conquistaron, entre otros títulos, la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Ahora, tras cerrar definitivamente su segundo ciclo en River, Uruguay aparece como el destino más firme para continuar su carrera. Peñarol espera su respuesta para intentar concretar uno de los movimientos destacados del cierre del mercado de pases.