Germán Pezzella comenzó una nueva etapa en su carrera. El defensor argentino fue presentado oficialmente como refuerzo de Peñarol de Uruguay y, durante su primera conferencia de prensa como jugador del Carbonero, aprovechó para dedicarle unas palabras especiales a River.

El marcador central de 35 años llegó al conjunto uruguayo con el pase en su poder luego de rescindir su vínculo con el Millonario a fines de agosto. En su presentación reconoció que tenía pendiente una despedida pública del club en el que se formó y al que regresó años después de su paso por Europa. “Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River. Es el club más importante de mi vida por todo lo que pasé ahí”, expresó Pezzella.

El campeón del mundo con la Selección Argentina también agradeció el afecto recibido durante sus diferentes etapas en Núñez y dejó en claro el vínculo que mantiene con la institución pese a la forma en la que terminó su último ciclo.

“Le agradezco a la gente porque siento un cariño muy grande”, agregó el defensor antes de enfocarse en el desafío que tendrá por delante con la camiseta de Peñarol.

La última etapa de Pezzella en River estuvo marcada por una situación deportiva compleja. Durante el último semestre quedó apartado del plantel profesional y se entrenó en el predio de Cantilo junto con otros futbolistas que no formaban parte de los planes del entonces entrenador Eduardo Coudet.

Incluso, integrantes del plantel principal habían solicitado su reincorporación al grupo, aunque la dirigencia mantuvo la decisión de que continuara trabajando de manera diferenciada. Finalmente, ambas partes acordaron la rescisión de su contrato y el defensor quedó en libertad de acción.

Con su salida consumada, Pezzella encontró rápidamente un nuevo destino. Peñarol avanzó por su contratación y el argentino firmó un vínculo por 18 meses.

Durante su presentación, el experimentado marcador central se mostró entusiasmado por el cambio de aire y por la posibilidad de continuar compitiendo en uno de los clubes históricos del continente. “Ahora iniciamos una nueva aventura. Muy ilusionado, muy contento y con ganas de arrancar”, aseguró.

De esta manera, Pezzella cerró públicamente su historia reciente con River y abrió un nuevo capítulo de su carrera en Uruguay, donde buscará convertirse en una pieza importante para Peñarol.