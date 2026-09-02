Pezzella rompió una marca histórica que llevaba 56 años en Uruguay

Germán Pezzella comenzó una nueva etapa en su carrera. El defensor argentino fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Peñarol y su llegada al fútbol uruguayo provocó una marca histórica.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se convirtió en el primer futbolista campeón mundial que jugará en Uruguay en los últimos 56 años.

Una incorporación de jerarquía

Pezzella llegó al Carbonero luego de finalizar su ciclo en River. El defensor acordó su salida del Millonario y firmó contrato con Peñarol hasta finales de 2027.

A sus 34 años, el marcador central afrontará su primera experiencia en el fútbol uruguayo, luego de una carrera que incluyó pasos por Argentina, Italia y España.

El futbolista ya se incorporó a los entrenamientos del plantel dirigido por Diego Aguirre y comenzó a preparar su estreno.

Una marca que se remonta a 1970

El último antecedente de un campeón del mundo jugando en Uruguay se remonta a 1970. En aquel entonces, William Martínez, integrante de la selección uruguaya campeona del Mundial de 1950, disputó la última etapa de su carrera profesional.

Martínez había defendido, entre otros equipos, las camisetas de Rampla Juniors, Fénix y Peñarol, antes de cerrar su trayectoria en Central Español. Ahora, más de medio siglo después, Pezzella volverá a colocar a un campeón del mundo dentro del fútbol uruguayo.

La diferencia es que, en esta oportunidad, se trata de un futbolista argentino que llega luego de haber formado parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo en Qatar.