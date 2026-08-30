Germán Pezzella ya tiene nuevo destino después de ponerle punto final a su segundo ciclo en River. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina continuará su carrera en Peñarol de Uruguay, donde buscará recuperar protagonismo después de varias semanas de incertidumbre.

El marcador central, de 35 años, llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista del Carbonero y ya viajó a Uruguay para concretar su incorporación. Allí firmará un contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2027.

Su llegada a Peñarol se produce pocos días después de que acordara con River la rescisión de su contrato de común acuerdo. De esta manera, Pezzella quedó con el pase en su poder y tuvo libertad para negociar directamente su próximo destino.

El defensor había comenzado el semestre apartado del plantel profesional e integraba el grupo de jugadores que no eran tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. Durante ese período se entrenó en el predio de River en Cantilo mientras aguardaba una definición sobre su futuro.

La situación incluso generó movimientos dentro del propio plantel. Algunos jugadores habían pedido a la dirigencia que Pezzella fuera reincorporado al grupo principal, aunque finalmente esa posibilidad no prosperó.

Ante la falta de oportunidades, el campeón del mundo terminó acordando su salida del Millonario. Tras conocerse la decisión, se despidió del club a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”.

La incertidumbre sobre su futuro llegó a generar versiones sobre un posible retiro del fútbol profesional. Sin embargo, Pezzella decidió continuar jugando y aceptó el desafío de sumarse a uno de los clubes más importantes de Uruguay.

Ahora, el experimentado zaguero iniciará una nueva etapa en Peñarol, donde tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos y relanzar su carrera tras un cierre inesperado de su segundo ciclo en River.