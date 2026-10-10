¡Pibes de bronce! En un partidazo, Argentina Sub 19 ganó 6 a 4 a Italia

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines conquistó la medalla de bronce en los World Skate Games Asunción 2026 tras vencer este sábado a Italia por 6 a 4, en un verdadero partidazo que tuvo remontadas, atajadas decisivas y una definición cargada de suspenso. Con dos goles del sanjuanino Joaquín Morales, uno de Alejo Espinoza, un doblete de Nicolás Alonso y otro tanto de Bautista Romero, los dirigidos por Esteban Ábalos cerraron su participación mundialista en el tercer escalón del podio.

Fue una victoria trabajada y sufrida hasta los últimos segundos. Argentina debió levantarse de un comienzo adverso, soportó dos empates italianos y encontró respuestas en sus individualidades cuando el partido parecía escaparse. El arquero Martino Mercado también fue determinante para sostener al equipo en los momentos más complicados.

El triunfo tuvo un sabor especial para los pibes argentinos, que llegaron a este encuentro después de quedar eliminados en semifinales ante España. Con la ilusión de disputar la final frustrada, encontraron la fortaleza para salir nuevamente a la pista y demostrar que todavía tenían mucho por jugar.

Una remontada con sello sanjuanino

Italia comenzó mejor y golpeó primero. Jacobo Reniero aprovechó una asistencia de Francesco Toñetti para abrir el marcador y poner en aprietos a la Albiceleste, que además sufrió un susto cuando Bautista Romero debió ser atendido por una molestia en su hombro izquierdo.

Sin embargo, la reacción llegó desde el banco y tuvo protagonismo sanjuanino. Joaquín Morales, jugador de la UVT, apareció dentro del área, aprovechó un rebote y marcó el 1 a 1 que devolvió confianza al conjunto argentino.

La remontada también llevó la firma de San Juan. Alejo Espinoza, de Olimpia, recibió una asistencia del capitán Nicolás Alonso y conectó un potente remate para establecer el 2 a 1.

Italia no se entregó y Giovanni Pesavento igualó con un disparo lejano. Pero cuando el descanso estaba cerca, Alonso protagonizó una de las jugadas más vistosas del encuentro: combinó con Morales y definió por encima del arquero Filippo Poletti. La bocha pegó en el travesaño, rebotó en el guardameta y terminó adentro. Argentina se fue al entretiempo ganando 3 a 2.

Un segundo tiempo para sufrir y festejar

El complemento comenzó con emociones fuertes. Romero tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia desde el punto penal, pero Poletti le adivinó la intención y contuvo el remate. Poco después, Elías Cárdela aprovechó un rebote de Mercado y estableció el 3 a 3.

El partido entró entonces en su momento más caliente. Italia tuvo una oportunidad inmejorable para pasar al frente mediante un tiro libre directo, pero Mercado se hizo gigante ante Cárdela y sostuvo la igualdad.

Esa atajada terminó siendo clave. Argentina recuperó protagonismo y encontró en Romero al conductor de sus ataques. Con una asistencia precisa, habilitó a Morales, quien definió con una exquisita picada al ángulo para convertir el 4 a 3.

El sanjuanino volvió a ser protagonista en una tarde inolvidable, mientras que Alonso se encargó de ampliar la ventaja. Otra habilitación de Romero dejó al capitán frente al arquero italiano y, con una definición de enorme categoría, marcó el 5 a 3.

Parecía que Argentina tenía el bronce asegurado, pero Italia volvió a ponerle suspenso. A falta de un minuto y 32 segundos, Reniero aprovechó el rebote de un tiro libre directo y descontó para dejar el marcador 5 a 4.

Con el reloj en contra, los europeos retiraron a su arquero y apostaron todo al empate. Pero apareció Romero para sentenciar la historia. Recuperó la bocha en defensa, eludió a tres rivales y recorrió la pista hasta definir con el arco vacío. Fue el 6 a 4 definitivo y el comienzo del festejo argentino.

El premio a unos pibes que nunca bajaron los brazos

La chicharra final desató la alegría de los jugadores argentinos. Después de 50 minutos intensos, la Selección pudo abrazarse y celebrar una medalla que también significó una revancha emocional tras el golpe sufrido en semifinales.

El bronce tuvo una fuerte presencia sanjuanina. Morales, con dos goles, y Espinoza, con otro tanto, fueron protagonistas de una victoria en la que también aportó Benjamín Bailón, otro representante de Olimpia.

Argentina había llegado a Asunción con la ilusión de pelear por el título y, aunque no consiguió meterse en la final, encontró una manera de despedirse con la frente en alto.

Porque estos pibes tuvieron que levantarse de una derrota, afrontar un último desafío y dejar todo para no irse con las manos vacías. Y lo consiguieron. Con talento, carácter y mucho corazón, la Sub 19 le regaló a la Argentina una medalla de bronce mundialista.