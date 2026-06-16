Un importante operativo policial realizado en Caucete permitió desarticular parte de la estructura que, según la investigación judicial, estaba vinculada a las carreras clandestinas desarrolladas sobre la Ruta 270.

Como resultado de las medidas ordenadas por el Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salva, efectivos de la Comisaría 9ª concretaron 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento, secuestraron motocicletas y autopartes con presuntas adulteraciones, recuperaron herramientas vinculadas a un robo y detuvieron a seis hombres.

La investigación se desarrolló bajo directivas del Juzgado de Paz y tuvo como eje principal las competencias ilegales que se realizaban sobre la Ruta 270. En ese marco, los uniformados irrumpieron en viviendas ubicadas en el barrio Nikizanga, barrio Conjunto 4 y en inmediaciones de calle La Plata, entre Colón y avenida De los Ríos.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró diez motocicletas, entre unidades completas, cuadros y motores. De acuerdo con las primeras actuaciones, varios de esos elementos presentaban presuntas adulteraciones en sus numeraciones identificatorias, situación que quedó bajo investigación.

Ante esta circunstancia, la Policía solicitó la colaboración de la Planta Verificadora para establecer el origen y la legalidad de cada uno de los rodados.

Además, los efectivos secuestraron tres bicicletas rodado 29 cuya procedencia no pudo ser determinada de inmediato. Ahora se realizan averiguaciones para identificar a sus legítimos propietarios.

Presunto taller clandestino

En uno de los domicilios allanados, los investigadores detectaron un presunto taller clandestino donde se realizaban modificaciones en motocicletas.

En el lugar secuestraron un esmeril que, según la hipótesis de la pesquisa, habría sido utilizado para alterar las numeraciones identificatorias de los vehículos.

Motos ocultas entre malezas

La inspección del inmueble permitió descubrir otro hallazgo relevante para la investigación. En la parte trasera de la propiedad, los policías encontraron varias motocicletas ocultas entre las malezas y otras cubiertas con lonas, aparentemente con el objetivo de impedir su detección.

Todos esos rodados fueron secuestrados y quedaron sujetos a distintas pericias para determinar su procedencia y localizar a sus propietarios.

En el mismo domicilio también apareció un equipo electrógeno cuya propiedad no pudo ser acreditada por el ocupante del lugar. El elemento fue trasladado a la Comisaría 9ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, el responsable del taller fue notificado para que posteriormente regularice su situación y presente la documentación respaldatoria de los bienes secuestrados durante el procedimiento.

Recuperaron herramientas robadas

Las medidas judiciales también permitieron avanzar en una investigación vinculada a un hecho delictivo ocurrido recientemente en una ferretería de Caucete.

En varios de los domicilios inspeccionados, los efectivos encontraron herramientas nuevas que aún permanecían guardadas en sus cajas originales. Según la información policial, algunas personas manifestaron haber adquirido esos elementos por valores inferiores a los $20.000.

Tras las averiguaciones correspondientes, el propietario de la ferretería MYA, ubicada sobre avenida De los Ríos y Ruta 270, reconoció las herramientas como parte de los efectos sustraídos durante un robo sufrido días atrás.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, todos esos elementos fueron restituidos a su dueño.

Seis detenidos

En total, el operativo dejó 14 allanamientos, seis hombres aprehendidos y una importante cantidad de motocicletas, autopartes, bicicletas y herramientas secuestradas, elementos que continúan siendo analizados por los investigadores.