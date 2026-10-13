Picante versión de Ángel de Brito sobre la repentina separación de Julieta Prandi

Julieta Prandi y Emanuel Ortega confirmaron el fin de su matrimonio tan solo 27 días después de haber dado el si en el altar. La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que la pareja llevaba 6 años junta y había celebrado su boda el pasado 15 de septiembre.

En pleno vivo de LAM, Ángel de Brito reveló la picante versión que circulaba desde antes del casamiento. El conductor aseguró que le había llegado la información de que Emanuel Ortega mantenía una relación con otra mujer en un estudio de grabación y que Julieta Prandi lo había descubierto.

Según Ángel de Brito, este hecho provocó una profunda crisis que intentaron superar. Tras una conversación reflexiva, Emanuel Ortega le propuso matrimonio a Julieta Prandi. Pilar Smith aclaró que la propuesta ocurrió aproximadamente 3 meses antes de la ceremonia.

A través de un mensaje público, Julieta Prandi expresó que cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y dejó en claro que algunos de ellos no son negociables. Karina Iavícoli contó que se comunicó con la conductora, quien prefirió no salir al aire para transitar su duelo en paz.