Jordan Pickford eligió bajar el tono de la previa antes del esperado cruce entre Inglaterra y la Selección Argentina por las semifinales del Mundial. El arquero inglés repitió una frase que Lionel Scaloni había utilizado después de la clasificación: “Es solo un partido de fútbol”.

Durante la conferencia de prensa, el guardameta respondió varias preguntas sobre la rivalidad entre ambos equipos, pero evitó enfocarse en los antecedentes históricos y destacó el presente de las dos selecciones. “Sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo bueno que es el equipo argentino”, expresó Pickford al referirse al rival que tendrá Inglaterra en la próxima instancia del torneo.

El arquero también remarcó que el encuentro no será solamente un duelo entre dos selecciones con historia. “Son los cuatro mejores equipos del mundo enfrentándose entre sí en semifinales”, afirmó.

Además, hizo referencia al acompañamiento de los hinchas argentinos e ingleses y señaló que ambos equipos cuentan con seguidores muy pasionales.

Uno de los temas que apareció durante la conferencia fue Emiliano “Dibu” Martínez. Pickford recordó que conoció al arquero argentino durante su etapa en el fútbol inglés y destacó su crecimiento. “Jugué contra Dibu Martínez cuando él estaba en Wolverhampton a préstamo y yo en Preston North End. Tuvo su oportunidad en Argentina y la aprovechó. Es un arquero top”, sostuvo.

También fue consultado sobre Lionel Messi y los penales que falló durante el Mundial. El arquero inglés aseguró que el delantero argentino mantiene su jerarquía y que no cree que tenga dudas ante una nueva oportunidad. “No creo que Messi tenga temor de patear otro penal”, respondió.

Pickford evitó profundizar en los enfrentamientos históricos entre Argentina e Inglaterra y recordó que el último duelo entre ambos equipos fue hace varios años. “¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron? ¿En 2005? Demasiado tiempo”, señaló.

Aquel partido terminó con victoria inglesa por 3-2 y tuvo entre sus protagonistas a jugadores que hoy forman parte del cuerpo técnico argentino, como Walter Samuel y Roberto Ayala. Messi no participó porque estaba suspendido tras su expulsión en el debut ante Hungría.

Otro momento de la conferencia llegó cuando le preguntaron por las supuestas “artes oscuras” del fútbol argentino, en referencia a las estrategias y recursos que algunos equipos utilizan para sacar ventaja.

Pickford respondió con una sonrisa y defendió la actitud de Inglaterra durante el torneo. “Todos vieron cómo jugamos a lo largo del torneo, cómo queremos ganar y cómo evitamos cualquier tipo de peleas. Hemos sido muy respetuosos en cada partido”, afirmó.

De esta manera, el arquero inglés dejó en claro que su enfoque está puesto en el partido y en el rendimiento de su equipo, sin entrar en la polémica que suele acompañar a los cruces entre Argentina e Inglaterra.