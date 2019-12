Piden a la justicia que actúe con celeridad en la causa contra Alperovich por abuso sexual

El equipo técnico de la sobrina del senador y ex gobernador de Tucumán José Alperovich, a quien denunció por abuso sexual, solicitó a la Justicia que actúe con celeridad en la investigación de la causa y sostuvo que “las dilaciones se convierten en inadecuada atención y un mensaje equivocado a las mujeres víctimas de violencia”.



“Justicia tardía no solo no es Justicia sino es un disvalor social que lo único que hace es acrecentar las asimetrías de poder, y en última instancia en la impunidad para sobre los hechos denunciados”, indicó el comunicado difundido anoche por el Equipo que acompaña a la joven de 29 años.



El documento fue publicado luego de que se conociera que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a cargo del juez Mariano González Palazzo, resolvió que la investigación deberá tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires, ante el conflicto de competencia que se había entablado entre el juez porteño Osvaldo Rappa y el juez tucumano Facundo Maggio.



La semana pasada, ambos magistrados se declararon incompetentes para llevar adelante la investigación de la denuncia por abuso sexual contra el senador, que actualmente está con licencia otorgada por la Cámara Alta.



La denuncia realizada por la joven, quien trabajó con Alperovich, fue por hechos sucedidos entre diciembre de 2017 y mayo de 2019, y la misma fue presentada en los tribunales de Tucumán y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires.



El juez Palazzo resaltó en su resolución que “la concentración en una única investigación asegurará la adecuada valoración de la prueba garantizando una eficaz administración de justicia ya que la visión global de la cuestión permitirá sortear el riesgo de incurrir en interpretaciones fragmentadas y, por tanto, erróneas o incluso contradictorias”.



Ahora, el Vocal de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Eudoro Albo, deberá resolver si hace lugar a los planteos que realizó la defensa del denunciado, apelando la decisión del juez Maggio de remitir la unificación de la causa en Buenos Aires.



En caso de que Albo fallé a favor de lo resulto por Palazzo, la investigación de la causa avanzaría en el despacho de Rappa, de lo contrario podría llegar a la Corte Suprema.



Ante esta situación, el Equipo de acompañamiento remarcó “la importancia de resolver con celeridad, con la misma inteligencia y sentido que el juez Palazzo, ya que de lo contrario será dilatar aún más el proceso".



Y añadieron: "Queda claro que ambas jurisdicciones establecen la unificación del tratamiento, y creemos que la Justicia debe avanzar en la investigación”.



“La determinación de competencia no quita a que se realicen los aseguramientos de medios probatorios necesarios por parte de la judicatura, ya que también es revictimizar el no avanzar en la búsqueda de elementos necesarios para dilucidar la denuncia presentada en un gran acto de valor por parte de la víctima”, concluye el comunicado.