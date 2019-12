Piden a Uñac que actúe ante los derechos vulnerados en Las Lagunas de Guanacache

Tal como estaba previsto, este miércoles, en la Sala Azul del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, los representante de las comunidades huarpes de las Lagunas de Guanacache brindaron una conferencia de prensa para informar sobre las acciones que se están llevando adelante en el marco de los problemas sociales y ambientales que se están sufriendo en el sureste de Sarmiento.

“A mí me gustaría que el gobernador vaya a nuestro territorio, porque allá se siente el rigor del azote del olvido”, dijo José Díaz, representante de la comunidad huarpe Aguas Verdes. “Y si no puede, que me diga cuándo y yo vengo a la Casa de Gobierno y se lo cuento”.