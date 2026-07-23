Alexis Martín Atampi continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rawson tras protagonizar un violento siniestro vial en la zona de Trinidad. Mientras permanece en estado delicado, su familia pidió el acompañamiento de la comunidad a través de una cadena de oración para acompañar su recuperación.

El pedido fue realizado por la pareja del joven mediante publicaciones en redes sociales, donde solicitó el apoyo de la comunidad en este difícil momento. "Les pedimos de corazón que se unan en oración por la salud de Alexis Martín Atampi, quien se encuentra internado. Cada oración cuenta y cada muestra de apoyo le da fuerzas a él y a su familia", expresó. Además, le dedicó un emotivo mensaje en el que aseguró que lo espera en su casa.

El accidente ocurrió durante la jornada del miércoles en la intersección de avenida España y la lateral de Circunvalación, en Trinidad. De acuerdo con la información difundida por fuentes vinculadas a la investigación, Atampi circulaba en una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un camión Volkswagen conducido por un hombre identificado como Juan Arce, de 45 años.

Como consecuencia de la violencia del choque, el motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Los médicos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y múltiples politraumatismos, por lo que permanece bajo estricta observación en terapia intensiva.

En la investigación del hecho interviene la UFI Delitos Especiales, cuyos integrantes realizaron las primeras pericias y relevamientos para establecer la mecánica del siniestro y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.