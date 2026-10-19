Familiares y allegados de Natali Leira, la sanjuanina oriunda de Jáchal que resultó gravemente herida en un choque en Río Negro, pidieron cadenas de oración por su recuperación. La mujer permanece internada en terapia intensiva luego del siniestro vial en el que murió su hija, Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años.

El pedido comenzó a circular en redes sociales, donde sus seres queridos expresaron su preocupación por el delicado estado de salud de la mujer y solicitaron acompañamiento para atravesar este difícil momento. Según informaron, Natali deberá afrontar varias operaciones y también necesita dadores de sangre.

“Recemos mucho por Nati, está muy delicada, tiene que afrontar varias operaciones y está pidiendo dadores de sangre. La pongamos en nuestras oraciones, por favor”, expresaron sus allegados en un mensaje difundido públicamente.

Permanece en terapia intensiva

Natali resultó gravemente herida en el accidente ocurrido el domingo 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, cerca de Catriel, en la provincia de Río Negro. El choque involucró a un Volkswagen Gol en el que viajaba junto a sus hijas y una camioneta Ford Ranger vinculada a la empresa Techint.

Como consecuencia del impacto, Luana, de 15 años, falleció. La madre fue trasladada para recibir atención médica y continúa internada en terapia intensiva. Otra de las ocupantes del automóvil también sufrió lesiones.

De acuerdo con lo informado por sus allegados, Natali todavía no sabe que su hija mayor murió en el siniestro, una situación que suma un doloroso componente al momento que atraviesa la familia.

Investigan las causas del choque

El siniestro se produjo en el kilómetro 104 de la ruta, en el sector conocido como La Escondida. Por motivos que todavía se investigan, el automóvil colisionó con la camioneta y ambos vehículos terminaron sobre la banquina.

Una de las hipótesis preliminares señala que un vehículo que circulaba por delante habría frenado para esquivar grandes pozos en la calzada. Esa maniobra podría haber provocado que el Volkswagen Gol se desplazara hacia el carril contrario y chocara contra la camioneta.

Sin embargo, las causas del accidente aún no fueron establecidas oficialmente. Las pericias buscan reconstruir la secuencia y determinar si el estado de la ruta tuvo incidencia en la tragedia.

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados mantienen el pedido de oración por la recuperación de Natali y solicitan colaboración con la donación de sangre.