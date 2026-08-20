Vialidad Nacional solicitó a los conductores extremar la precaución al circular por la Ruta Nacional 150, a la altura de Rodeo, debido a la presencia de personal y equipos que realizan tareas de mantenimiento.

Los trabajos se concentran en el kilómetro 129 y están a cargo de la División Conservación Zona Norte, en el marco del plan de mantenimiento de las rutas estacionales del circuito sanjuanino.

En el sector se ejecutan tareas de relleno de erosiones y consolidación de terrenos afectados, además de reparación y colocación de defensas viales. Las cuadrillas también realizan trabajos de bacheo sobre la calzada principal y perfilado de banquinas para mejorar las zonas de detención.

Las recomendaciones para circular

Ante la presencia de trabajadores y maquinaria, Vialidad Nacional pidió a los conductores reducir la velocidad de manera anticipada al ingresar al sector de obras y respetar las indicaciones del personal banderillero y la cartelería provisoria.

Además, recomendó mantener una distancia de frenado segura entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas durante todo el día.

También recordó la importancia de utilizar el cinturón de seguridad en todas las plazas del vehículo y evitar maniobras de sobrepaso en sectores con visibilidad reducida o banquinas inestables.

La recomendación apunta a prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de quienes transitan por la Ruta 150 como de los trabajadores que se encuentran realizando las tareas de mantenimiento.