Piden el cambio de carátula y prisión efectiva para el conductor que atropelló a Macarena Mendizábal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los abogados de Macarena Mendizabal pidieron hoy la pena de 10 años de prisión "porque esto es un homicidio" afirmaron en el inicio del juicio contra el ex corredor de autos Santiago Silvoso cuando embistió con su auto el coche de la joven, que permanece en estado vegetativo desde el accidente.



La jornada dio inicio pasadas las 9, con alegatos del abogado de los Mendizabal, Roberto Schlägel, y continuó con las palabras de los padres de Macarena, Adriana Aruj y José Luis Mendizabal, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal N° 24, a cargo de la jueza María Cecilia Maiza,



La querella solicitó un cambio de carátula a delito de lesiones gravísimas con dolo eventual, contemplado en el artículo 91 del Código Penal.



​"Fue terrible porque los padres tienen que exponer lo que están pasando y del otro lado encontramos un tipo cínico que viene y nos miente en la cara", dijo Schlägel a Télam, y remarcó que "Macarena no tiene regreso, todos los días es plantearse cuánto va a aguantar su corazón".



Y agregó que pidieron "lo máximo de la pena que son 10 años, porque esto es un homicidio. Macarena no tiene posibilidad", advirtió.



"Lo hacemos por Macarena, no hay nada que nos vaya a devolver la alegría", dijo José Luis Mendizabal, y aseguró que "esta persona (por Silvoso) jamás tuvo la humanidad de acercarse a nosotros. Si no, no hubiéramos llegado a esta instancia".



El padre afirmó que hoy pudieron expresar lo que sienten: que "es una burla por parte de la Justicia, por lo menos en el caso de Macarena, donde hablan que los autos chocaron a 40 km por hora, que el tipo tomó agua y que pasó el semáforo en verde, mientras todos los testigos dicen lo contrario".



También relató cómo llevan adelante la situación que les toca transitar: "Macarena hoy está estable, pero es un cartucho de dinamita encendido, está con respirador 12 horas al día y 15 personas la cuidan. Está asistida con enfermeras las 24 horas, tiene 17 sesiones de kinesiología por semana, le van a sacar sangre, placas y ecografías".



"Esperamos que al momento de impartir justicia tengan en cuenta lo que estamos viviendo y pedimos un cambio de carátula con prisión efectiva".



Durante la jornada de hoy la fiscalía ratificó su pedido del máximo de lesiones culposas, con una pena de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación para conducir.



En los próximos días se dará a conocer la fecha de la sentencia.