Raúl Molini, de 56 años, continúa internado en terapia intensiva del Hospital Rawson luego de sufrir un grave accidente de tránsito mientras circulaba en moto por una calle de Santa Lucía.

El siniestro ocurrió el pasado domingo 23 de agosto, en el cruce de San Lorenzo y Chacabuco, donde la motocicleta en la que viajaba Molini chocó contra un automóvil.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un traumatismo de cráneo grave, un hematoma subdural y politraumatismos. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y permanece bajo seguimiento médico.

El pedido de su familia

Ante la delicada situación que atraviesa, los familiares de Molini recurrieron a las redes sociales para pedir acompañamiento y una cadena de oraciones.

“Pedimos cadena de oración por Raúl Molini, el hombre chocado en Santa Lucía”, expresaron en el mensaje difundido públicamente.

Su hija también se refirió al estado de salud de su padre y pidió apoyo para toda la familia durante este difícil momento.

“Mi papá se encuentra internado en terapia intensiva. En este momento toda la familia necesita de mucha fuerza, fe y buenas energías”, manifestó.

Además, agradeció a quienes acompañan a la familia y se suman al pedido: “Gracias a todos los que se sumen con una oración”.

El posteo de su famila. (Gentileza)

Investigan cómo ocurrió el choque

Mientras Molini continúa internado, la investigación judicial busca determinar cómo se produjo el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, cuyos investigadores trabajan para reconstruir la mecánica del siniestro ocurrido en la intersección de San Lorenzo y Chacabuco.

Por el momento, la prioridad de sus allegados está puesta en la evolución de Molini, quien permanece en terapia intensiva desde el accidente y atraviesa un delicado cuadro de salud.