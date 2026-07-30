Lionel Messi volvió a quedar en el centro de una polémica internacional luego de que en España comenzaran a circular campañas para pedir que se le retire el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, una de las distinciones más importantes del país.

El reclamo surgió en la plataforma Change.org, donde comenzaron a difundirse cerca de 30 peticiones que buscan que la organización revise la entrega del reconocimiento otorgado al capitán de la Selección argentina antes del Mundial 2026. Algunas de estas iniciativas ya superaron las 1.500 firmas y continúan sumando adhesiones.

Los impulsores de las campañas sostienen que determinadas acciones de Messi durante la final del Mundial frente a España no estuvieron alineadas con los valores de respeto, deportividad y juego limpio que representa el premio.

Entre los argumentos mencionados aparecen dos momentos puntuales del partido. Uno de ellos fue el reclamo del delantero argentino para que expulsaran al defensor español Marc Cucurella, luego de una acción en la que el futbolista se habría tapado la boca durante una discusión.

El otro episodio cuestionado ocurrió cuando Mikel Merino recibió un pelotazo accidental en la cabeza y algunos usuarios criticaron que Messi no se acercara a asistir al jugador español.

A pesar de la repercusión que tuvieron las campañas en redes sociales, hasta el momento no existe una comunicación oficial de la Fundación Princesa de Asturias sobre una posible revisión del reconocimiento.

Messi continúa siendo el ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, anunciado el pasado 3 de junio, y la ceremonia de entrega permanece programada para octubre.

La polémica se suma a la tensión generada luego de la final del Mundial 2026, en la que Argentina y España protagonizaron un duelo que dejó repercusiones dentro y fuera de la cancha.