Piden retirar la 10 de la Selección por Messi y el antecendente con Maradona

Tras la despedida de Lionel Messi de la Selección nacional, se multiplicó un pedido entre los aficionados en las redes sociales para retirar definitivamente la camiseta número 10 como homenaje. Este anhelo popular, sin embargo, cuenta con un complejo e infructuoso antecedente histórico. En el año 2001, la Asociación del Fútbol Argentino intentó llevar a cabo una iniciativa idéntica para reconocer a Diego Maradona, pero se encontró con la rotunda negativa de la FIFA de cara al certamen de Corea-Japón 2002.

La medida comenzó a gestarse el martes 25 de septiembre de 2001, cuando el Comité Ejecutivo de la AFA, encabezado por Julio Grondona, aprobó archivar el mítico dorsal. El primero en reaccionar con orgullo ante este anuncio fue el propio Maradona, quien manifestó públicamente: "Que yo sea el dueño de la camiseta significa muchísimo para mí, con todos los grandes que hubo, que hay y que habrá en la Argentina. Que retiren la 10 en mi honor es hermoso, porque la celeste y blanca es lo más grande que hay. Es como la vieja".

A pesar de la alegría del ídolo, el proyecto cosechó inmediatos detractores dentro del propio fútbol nacional, encabezados por figuras históricas como Mario Kempes. El goleador del Mundial 1978 fijó su postura contraria a través de una columna en el Diario Olé expresando: "Para mí la camiseta no se tendría que retirar, porque no es la camiseta de una persona, sino la del fútbol argentino".

De todos modos, la suspensión del dorsal se aplicó de manera provisional durante los compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas. Ariel Ortega fue el último futbolista en vestir la mítica casaca el 8 de noviembre, jornada en la cual la Selección venció 2-0 a Perú en el estadio Monumental. Para el siguiente encuentro ante Uruguay en Montevideo, que finalizó con un empate 1-1, el atacante de River Plate debió utilizar la camiseta número 23.

Con la clasificación obtenida bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, Grondona inició las gestiones formales ante la FIFA para exceptuar a la delegación argentina del reglamento vigente, que exigía que las camisetas estuvieran numeradas de manera correlativa del 1 al 23. La propuesta planteaba saltear la 10 y habilitar la número 24 para que la llevara Roberto Bonano, el tercer arquero del plantel.

Aunque en primera instancia el Comité Organizador y el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dieron el visto bueno catalogando el hecho como "una excepción única", la decisión se revirtió drásticamente el 26 de mayo de 2002. Tras una extensa reunión de cinco horas del Comité Ejecutivo en Seúl, el ente madre canceló el permiso argumentando que era muy apresurado modificar las reglas. Al respecto, Blatter declaró: "En los próximos torneos es posible que haya más flexibilidad, pero en vísperas del comienzo de un Mundial no parece el momento más acertado".

Para justificar el rechazo, el dirigente suizo añadió: "Tenemos un reglamento y no sería justo que quitásemos ese número. Hubo un 6 como Beckenbauer, un 7 como Gento, un 9 como Di Stefano...". En la misma rueda de prensa, se permitió bromear sobre la inclusión de Bonano comentando: "Puede ser muy divertido que el número 10 de la Selección Argentina pueda utilizar sus manos para agarrar el balón".

De acuerdo con investigaciones del diario El Mundo, la verdadera causa detrás de la cancelación de la licencia fue la fuerte oposición de los representantes de Camerún, liderados por Issa Hayatou, quien competía con Blatter por la presidencia de la entidad. Para evitar conflictos internos en su campaña de reelección, la cúpula de la organización prefirió ceder ante el reclamo africano.

Grondona, en su rol de vicepresidente de la federación internacional, reaccionó manifestando: "Este tema de la camiseta quedó en suspenso, no quieren hacer la excepción, pero el tema se volverá a tratar. Para el próximo Mundial, la numeración será del 1 al 25. Nosotros descartaremos la 10 por Diego y cualquier otro número más".

La propuesta finalmente quedó desestimada y en el Mundial de Alemania 2006 la camiseta fue asignada a Juan Román Riquelme. Con el paso del tiempo, el dorsal terminó en manos de Lionel Messi, quien tras una destacada carrera internacional de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste completó un ciclo que se transformó en el homenaje más representativo para la historia del fútbol argentino.