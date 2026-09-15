Piden sangre B+ para Enzo Espejo, un bebé internado en Neonatología

Solicitan donantes de sangre B+ para Enzo Espejo, conocido como el bebé Olmos, quien se encuentra internado en Neonatología (Neo) y necesita de la solidaridad de la comunidad sanjuanina.

Para donar sangre es necesario sacar turno previamente a través de la plataforma habilitada, donde se debe seleccionar el día y horario disponible para realizar la donación.

Cómo sacar turno para donar

Los interesados pueden solicitar su turno a través de darturno.com/IPHEM, seleccionando el día y horario de donación.

Desde el pedido de solidaridad recordaron que cada donación de sangre es importante y puede marcar una diferencia para una persona que necesita una transfusión.

Los requisitos para donar sangre

Quienes quieran donar deben concurrir con DNI o un documento que permita acreditar su identidad, además de cumplir con las condiciones establecidas para la donación.

Entre los requisitos se encuentra tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse bien de salud y no estar tomando antibióticos.

También se informó que, en caso de haberse realizado una cirugía, deben haber transcurrido seis meses para poder donar sangre.

En tanto, quienes se hayan colocado un tatuaje, piercing o realizado acupuntura deben dejar pasar 12 meses antes de efectuar la donación.

Dónde obtener información

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con el centro de atención al público, que funciona de lunes a sábado de 7 a 12 horas.

La sede está ubicada en Rivadavia 728 Este, San Juan, y también se encuentra disponible el teléfono 0264-4223571 para obtener mayor información.

La convocatoria remarca la importancia de la solidaridad para acompañar a Enzo Espejo y a su familia en este momento, con la necesidad específica de donantes de sangre B+.