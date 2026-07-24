La salud de Ricardo Rodríguez, el hombre que fue atropellado mientras circulaba por Avenida Circunvalación, continúa siendo crítica. En las últimas horas su cuadro presentó complicaciones y sus familiares difundieron un pedido de cadena de oración para acompañar su recuperación.

Rodríguez permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rawson desde la madrugada del siniestro. Según informó su familia, sufrió un traumatismo encéfalo craneano, la fractura de nueve costillas, una muñeca fracturada, una fisura de cadera y una contusión pulmonar. Además, debieron colocarle un monitor de presión intracraneal (PIC) debido a las graves lesiones en la cabeza.

Sus familiares piden cadena de oración para su recuperación.

Uno de los factores que más preocupa a sus seres queridos es que la víctima permaneció durante un largo tiempo tendida sobre el asfalto bajo la lluvia antes de recibir asistencia. De acuerdo con el entorno familiar, esa demora habría provocado que aspirara agua, una situación que complicó aún más su estado respiratorio y su evolución clínica.

Mientras Ricardo pelea por su vida, la investigación judicial también registró avances. Tras permanecer prófugo durante unas 36 horas, el conductor presuntamente involucrado en el atropello, un hombre de 48 años identificado por las iniciales B.M., se presentó junto a su abogado en la Comisaría 28ª y quedó a disposición de la Justicia. La causa continúa para determinar su responsabilidad en el hecho.

A través de un mensaje difundido por WhatsApp, los hijos de Rodríguez renovaron el pedido de una cadena de oración por su recuperación. Además, compartieron el alias "ayudaporricardo", a nombre de Lourdes de los Ángeles Rodríguez Vargas, para quienes deseen colaborar con los gastos que afronta la familia durante este difícil momento.