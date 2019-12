Pidieron al Tribunal Constitucional de Perú que vuelva a votar la excarcelación de Keiko Fujimori

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El procurador público del Poder Judicial de Perú, Marco Palomino, pidió hoy al Tribunal Constitucional (TC) que vote nuevamente el hábeas corpus que permitió la reciente excarcelación de la líder opositora Keiko Fujimori, procesada por asociación ilícita y lavado de activos.



Palomino cuestionó que en la votación cuatro jueces se hayan pronunciado a favor de Fujimori pero con fundamentos “contradictorios” -puesto que uno de ellos votó en disidencia parcial con los otros tres-, mientras los otros tres magistrados se manifestaron en contra.



“No se puede hacer sentencia de mayoría si es que los fundamentos son contradictorios”, explicó el procurador, según el diario limeño La República.



Fujimori salió de la cárcel el viernes pasado, un día después de que los jueces del TC fundamentaran por escrito y publicaran los votos que ya habían resuelto tres días antes.



Entonces se supo que de los cuatro votos favorables, tres habían suscripto los mismos fundamentos pero el cuarto expresaba disidencias parciales.



El 31 de octubre de 2018, Fujimori entró en una cárcel de Lima para cumplir tres años de prisión preventiva mientras se investiga si cometió asociación ilícita y lavado de activos en relación con aportes que la constructora brasileña Odebrecht confesó haber efectuado para su campaña electoral en 2011 pero que no fueron registrados.



El Ministerio Público y los jueces que resolvieron esa medida entendieron que si estaba en libertad podía obstaculizar la indagación.



Hace dos semanas, al menos seis empresarios o ejecutivos de empresas admitieron que realizaron contribuciones, que tampoco habían sido registradas, para la campaña de Fujimori en 2011.



La dirigente respondió a través de Facebook que “la reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso” que había asumido y “respetado hasta las últimas consecuencias”.



Fujimori lidera el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP), que recoge el legado ideológico de su padre, Alberto Fujimori, presidente de Perú en 1990-2000 y actualmente preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.



Keiko fue legisladora del Congreso unicameral en 2006-11 y candidata a la presidencia de la república en 2011 y 2016. En ambos casos perdió ajustadamente en segunda vuelta, frente al nacionalista Ollanta Humala y al liberal Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente.



También Humala y Kuczynski, lo mismo que el ex presidente Alejandro Toledo -en proceso de extradición desde Estados Unidos-, están siendo investigados por contribuciones de Odebrecht no registradas.