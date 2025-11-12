Ana Rosenfeld, exabogada y amiga de Wanda Nara, volvió a manifestar públicamente su postura en la compleja polémica judicial que enfrenta a la conductora con Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas. La letrada utilizó sus redes sociales y luego amplió sus dichos en diálogo con Puro Show, desmantelando la estrategia de defensa del futbolista.

Rosenfeld fue contundente al criticar la versión del entorno de Icardi, que había asegurado que el pago de la cuota estaba “garantizado” por otros bienes. La abogada lo definió como “un horror”.

“Cuando el alimentante tiene una cuota fijada judicialmente y firme, hay que cumplirla, hay que pagarla. Decir que ‘está garantizada’ es un horror. Los alimentos de los menores no se compensan con ningún otro reclamo”, escribió Rosenfeld, marcando distancia de la estrategia legal del delantero.

Consultada sobre cómo debería actuar la Justicia en estos casos, la abogada explicó con detalle la mejor manera de asegurar el pago, dado el perfil económico del futbolista.

Rosenfeld señaló que recurrir a la compensación con "ladrillos" (bienes inmuebles) y embargar una casa todos los meses ocurre generalmente "cuando el hombre no tiene dinero en efectivo". Sin embargo, el caso de Icardi es diferente y permite una acción más directa:

“Pero en el caso de Mauro Icardi, que tiene una cuenta bancaria donde el Galatasaray le deposita todos los meses, es rápido. Una persona con estas características y una deuda bancaria abultada, lo que debe hacer es transferir o se le embarga”.

La abogada enfatizó que, dado que “se sabe que hay plata en una cuenta, lo mejor es embargar directamente la cuenta”, descartando cualquier impedimento económico por parte del jugador.

Rosenfeld también abordó la posibilidad de que Icardi tuviera problemas para salir del país. Calificó como “un disparate” la versión que mezclaba la garantía de pago con los alquileres percibidos por Wanda o una futura liquidación de la sociedad conyugal. “No hay que mezclar las cosas ni confundir a la gente. No se garantizan ni se compensan los juicios: el alimento es para los chicos”, subrayó.

Finalmente, aclaró la situación judicial actual del futbolista: “Mauro no va a tener problemas para salir del país porque el juez le garantizó la salida. Eso lo dijo un juez civil”. No obstante, advirtió que si interviene un juez penal que considere que debe haber una restricción, Icardi “previo a esa salida deberá abonar lo que está firme”. Ese monto pendiente corresponde a los “famosos seis meses de alimentos provisorios que se fijaron en mi época de defensa. Eso está firme y consentido por Cámara, y ahí hay un número exigible”.