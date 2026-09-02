Pidió un préstamo para pagar deudas y la estafaron por $700.000 en Iglesia

Una vecina de 30 años con domicilio en el distrito de Las Flores atravesó una maniobra fraudulenta durante la tarde del martes. La damnificada, identificada como de apellido Ortiz, intentó gestionar un crédito mediante la aplicación de Tarjeta Naranja X con el fin de saldar compromisos económicos pendientes. Aunque no concretó el trámite formal en la plataforma, minutos después de la gestión fallida recibió la llamada telefónica de un hombre que se identificó como representante de la entidad crediticia.

El contacto provenía de un número con característica geográfica de Córdoba. El sujeto ofreció asesoramiento directo para destrabar la solicitud económica y brindó diversas directivas operativas.

La víctima siguió los pasos señalados por el interlocutor sin advertir el engaño. A partir de las instrucciones transmitidas en el diálogo, el autor del hecho obtuvo el acceso a las credenciales privadas y claves de la cuenta.

Con los datos de acceso en su poder, el agresor concretó dos transacciones crediticias por un monto global de $700.000. La afectada detectó la extracción del dinero al finalizar la comunicación telefónica y radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 22da. Las actuaciones legales quedaron a cargo de las autoridades de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.