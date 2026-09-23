Pier, una de las bandas que marcó una época del rock argentino, llegará nuevamente a San Juan para protagonizar una noche dedicada al rock nacional. El show será el viernes 30 de octubre en Quattro, ubicado en avenida Rawson 1490 Sur, y contará con la participación de 100 Monos y Setas como bandas invitadas.

La presentación promete una noche de rock and roll y canciones de una banda que construyó una trayectoria dentro de la escena nacional. El encuentro reunirá a seguidores de Pier y a público local en una propuesta que combinará la experiencia de la banda con la participación de dos grupos sanjuaninos.

Una noche con bandas invitadas

La jornada tendrá como protagonistas a Pier y sumará a 100 Monos y Setas como artistas invitados. Las dos bandas acompañarán la presentación y serán parte de una noche pensada para los seguidores del género.

El espectáculo se realizará en Quattro, ubicado en avenida Rawson 1490 Sur. La apertura y los horarios específicos de cada presentación deberán consultarse con la organización del evento.

Pier cuenta con una extensa trayectoria dentro del rock argentino y se consolidó a lo largo de los años con un estilo ligado al rock and roll. Su llegada a San Juan forma parte de una agenda de presentaciones que busca acercar nuevamente sus canciones al público de distintas provincias.

Entradas y fecha

El show será el viernes 30 de octubre. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Avantti y pueden adquirirse de manera online.

La producción del espectáculo está a cargo de Toscana Producciones, mientras que la prensa y difusión del evento están a cargo de No Lo Entenderías San Juan.

Con Pier como banda principal, 100 Monos y Setas completarán la propuesta para una noche que tendrá al rock argentino como protagonista en San Juan.