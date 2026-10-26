Pier tocará el 30 de octubre en Quattro de San Juan

Pier volverá a San Juan el viernes 30 de octubre con un recital que reunirá canciones emblemáticas de su trayectoria y la energía característica de la banda. El show comenzará a las 21 en Quattro Club, ubicado en avenida Guillermo Rawson 1490 Sur, y contará con la participación de 100 Monos y Setas como bandas invitadas.

Con más de tres décadas de recorrido en la escena del rock nacional, el grupo prepara una presentación centrada en sus clásicos y en los temas que acompañaron distintas etapas de su historia musical. La propuesta apunta a reencontrarse con el público sanjuanino en una noche de guitarras, canciones y rock en vivo.

El espectáculo es organizado por Toscana Producciones y está destinado exclusivamente a mayores de 18 años. Según la información difundida por la organización, los horarios de apertura de puertas y el cronograma de las bandas se anunciarán próximamente.

Cómo comprar las entradas para Pier en San Juan

Las entradas están disponibles exclusivamente a través de la plataforma Avantti. Los tickets publicados parten de los $40.000, por lo que se recomienda consultar el sitio oficial para verificar los valores vigentes y la disponibilidad.

La compra se puede realizar en el siguiente enlace: https://avantti.io/events/pier-en-san-juan.

Para ingresar al recital será necesario presentar la entrada digital desde el teléfono celular. La organización recomienda llegar con anticipación, comprobar que el código QR esté visible en la pantalla y evitar compartir capturas o fotografías del código, ya que cada entrada es válida para un único ingreso.

Dónde será el recital

El concierto se realizará en Quattro Club, ubicado en avenida Guillermo Rawson 1490 Sur, en San Juan. La noche comenzará con las presentaciones de 100 Monos y Setas, que estarán a cargo de la apertura antes del show principal de Pier.