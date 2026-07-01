La eliminación de Selección de Ecuador del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. En la derrota por 2-0 frente a Selección de México, el defensor Piero Hincapié fue expulsado por infringir la denominada "Ley Vinícius", una normativa implementada por la FIFA para esta Copa del Mundo.

La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando Hincapié protagonizó un cruce con el delantero mexicano Santiago Giménez. Tras varios forcejeos e intercambios verbales, el zaguero se acercó a su rival cubriéndose la boca mientras le hablaba, una conducta que motivó la inmediata protesta del atacante.

El árbitro fue advertido de la situación y revisó la jugada mediante el sistema VAR. Luego del análisis, decidió mostrarle la tarjeta roja directa al defensor ecuatoriano, quien dejó a su equipo con un jugador menos cuando ya caía por dos goles y estaba cerca de consumar su eliminación del certamen.

Con esta sanción, Hincapié se convirtió en el segundo futbolista expulsado en el Mundial 2026 por la aplicación de esta nueva regla. El primer caso había sido el del paraguayo Miguel Almirón, quien también vio la tarjeta roja tras dirigirse a Mert Müldür mientras se tapaba la boca.

La denominada "Ley Vinícius" fue impulsada por la International Football Association Board y aprobada por la FIFA con el objetivo de erradicar conductas ofensivas que buscan evitar ser detectadas por cámaras o terceros mediante el ocultamiento de la boca.

La medida tomó notoriedad tras un episodio ocurrido en febrero de este año durante un partido de la UEFA Champions League entre Real Madrid y **Benfica>. En aquel encuentro, Vinícius Júnior denunció que el argentino Gianluca Prestianni le dirigió un insulto racista mientras se cubría la boca con la camiseta, un hecho que desató una fuerte controversia internacional.

A partir de esa situación, los organismos que regulan las reglas del fútbol decidieron incorporar una sanción específica. Desde este Mundial, cualquier futbolista que se comunique con un rival tapándose la boca puede ser expulsado de manera directa, independientemente de que pueda comprobarse o no el contenido de lo dicho, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas y favorecer la transparencia dentro del campo de juego.