Pierre Gasly denunció que recibió amenazas y ataques en redes sociales después del incidente que protagonizó con Franco Colapinto durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto francés aseguró que algunos mensajes también estuvieron dirigidos contra integrantes de su familia y su pareja, y pidió que este tipo de comportamientos no se conviertan en algo habitual dentro de la categoría.

El episodio ocurrió durante las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Colapinto alcanzó a Gasly cuando el francés todavía debía ingresar a boxes y circulaba con neumáticos desgastados. Detrás del argentino se encontraba Oscar Piastri, quien logró acercarse considerablemente mientras ambos pilotos de Alpine mantenían sus posiciones.

Colapinto pidió por radio que Gasly le cediera el lugar para evitar que Piastri se acercara. Finalmente, el francés ingresó a boxes al terminar esa vuelta y el argentino consiguió conservar el séptimo puesto. Gasly terminó duodécimo.

La explicación de Gasly

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly explicó que la situación fue analizada puertas adentro de Alpine y aseguró que no existió una orden concreta del equipo para intercambiar las posiciones.

“Lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, señaló el francés. También indicó que los pilotos y los responsables del equipo revisaron lo ocurrido para determinar qué podían mejorar de cara a futuras carreras. Sin embargo, Gasly sostuvo que la repercusión en redes sociales superó los límites de una discusión deportiva.

“Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia”, expresó. El piloto también pidió que la Fórmula 1 encuentre mecanismos para generar un entorno más saludable entre los aficionados.

El respaldo de Colapinto

Colapinto se refirió a los mensajes que recibió su compañero y respaldó su postura. El argentino aseguró que no pasa demasiado tiempo en redes sociales, pero reconoció que conoce el alcance de los ataques y consideró que no es agradable que involucren a personas vinculadas al equipo.

“No es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, afirmó.

El argentino también remarcó que este tipo de situaciones no afecta solamente a sus compañeros, sino que alcanza a otros pilotos y hasta a los comisarios deportivos. Para Colapinto, las críticas forman parte del deporte, pero los ataques personales representan un límite diferente.

Mientras tanto, ambos pilotos ya se preparan para el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este sábado 26 de septiembre en el circuito de Bakú. Será la próxima oportunidad para Alpine de dejar atrás definitivamente la polémica generada en Madrid.