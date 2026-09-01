Después de más de cuatro décadas llevando historias de amor, desencuentros y peleas de pareja a sus canciones, Lucía y Joaquín Galán decidieron contar la suya. Pimpinela tendrá su propia película biográfica, que llevará por título “Pimpinela, el origen de la leyenda” y llegará a los cines a finales de 2027.

Los hermanos anunciaron oficialmente el proyecto a través de las redes sociales del dúo, donde compartieron imágenes de la firma del contrato de producción y celebraron el comienzo de una nueva etapa en su extensa carrera.

“Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande”, expresaron los artistas al presentar el proyecto. Además, adelantaron que comenzó la cuenta regresiva para la llegada de la película.

El film se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y tendrá como directora a Lorena Muñoz, responsable de otras exitosas producciones biográficas vinculadas con la música argentina, como “Gilda, no me arrepiento de este amor” y “El Potro, lo mejor del amor”.

Por su parte, el guion estará en manos de Mario Segade, reconocido por trabajos en producciones como “El puntero” y “Epitafios”. La producción estará encabezada por Fam Contenidos junto con Sipur Studios y contará también con la coproducción de Costes Studio y Loishka.

La historia de Lucía y Joaquín Galán llegará al cine

“Pimpinela, el origen de la leyenda” buscará ir más allá de los grandes éxitos musicales para reconstruir también la historia familiar de Lucía y Joaquín.

La película recorrerá la infancia de los hermanos, hijos de inmigrantes españoles que crecieron entre los barrios porteños de Recoleta y San Telmo. Su padre trabajaba en gastronomía, mientras que su madre era modista de alta costura y tuvo una influencia determinante para que ambos terminaran cantando juntos.

Antes del nacimiento de Pimpinela, los hermanos tenían caminos diferentes. Joaquín integraba una banda escolar de rock influenciada por Los Beatles y estudiaba Ciencias Económicas, mientras que Lucía se inclinaba por la actuación y estudiaba para convertirse en actriz.

La unión de esas dos vocaciones terminaría dando origen a una fórmula particular: canciones dialogadas, interpretadas casi como pequeñas escenas teatrales, que posteriormente se convertirían en el sello distintivo de Pimpinela.

A lo largo de más de cuatro décadas, el dúo logró trascender generaciones y vender alrededor de 40 millones de discos, además de construir una extensa carrera internacional.

Cuándo se estrenará la película de Pimpinela

De acuerdo con lo anunciado, el rodaje comenzará durante 2027 y el estreno en los cines está previsto para finales de ese mismo año.

Uno de los grandes interrogantes todavía pasa por el elenco. Por el momento, no se dieron a conocer los nombres de los actores que interpretarán a Lucía y Joaquín Galán durante las diferentes etapas de sus vidas.

Mientras continúan los preparativos, los hermanos celebraron poder trasladar al cine una historia que comenzó mucho antes de los escenarios y que terminó convirtiendo a Pimpinela en uno de los dúos más reconocidos de la música argentina.