La televisión argentina vivió horas de extrema tensión luego de que Karina Iavícoli y Gonzalo, el cronista del programa Desayuno Americano, sufrieran una violenta agresión en la puerta del estudio de América TV. El grave incidente ocurrió durante la jornada del martes 17 de noviembre de 2026 mientras ambos realizaban una entrevista grabada en la vía pública, situación que obligó a la intervención urgente de la policía en el lugar y generó un fuerte debate sobre la salud mental y los comportamientos violentos.

Apenas iniciada la emisión de LAM, el conductor Ángel de Brito abandonó el tono habitual de alegría del ciclo para relatar con seriedad y preocupación el episodio que padecieron su panelista y el movilero. Durante el programa se emitieron las imágenes del momento exacto en que una mujer completamente fuera de sus cabales corrió a máxima velocidad por la espalda del periodista y le aplicó un golpe de puño directo en el rostro frente a la mirada atónita de los presentes.

Visibilizando su profunda congoja e impacto por lo sucedido en la puerta de la emisora, Karina Iavícoli relató cómo vivió la secuencia frente a las cámaras de televisión. "Empezamos la nota y la veo venir, pero pensé que venía hablar conmigo, pero…viene muy rápido, fue todo tan rápido. Apareció y le encajó ese cachetazo, que lo dejó marcado el cuello y la cara", explicó la panelista sobre la velocidad con la que actuó la agresora.

Por su parte, Gonzalo se presentó en el estudio del programa de Ángel de Brito para brindar su testimonio y explicar que el conflicto había comenzado minutos antes dentro de las instalaciones del canal. El periodista detalló que la mujer se había acercado previamente a Pía para solicitar espacio y visibilizar las agresiones que sufren las chicas trans, instante en el que lo increpó de mala manera al cruzarse con su mirada.

El cronista de Desayuno Americano confesó el temor que sintió tras recibir el impacto sorpresivo en la calle y advirtió sobre la gravedad que pudo haber tenido el hecho. "Es un momento horrible. La situación empieza antes, estábamos en el estudio, se acercó a Pía a pedir para visibilizar el tema de las agresiones a las chicas trans. Y me dice ‘¿qué me miras tanto?’. Al rato y de la nada me da una trompada, me agarró desprevenido, todavía me duele. Pudo haber sido un cuchillazo o cualquier cosa", concluyó el movilero.