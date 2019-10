Piñera anunció la suspensión de la suba de tarifas del subte

El presidente de Chile, Sebastián Piñera anunció esta tarde la suspensión del aumento de las tarifas de los pasajes del Metro (subte) de Santiago, que desató una hace seis días una escalada de protestas por las que esta madrugada decretó el estado de emergencia y sacó al Ejército a las calles.



"He escuchado con humildad la voz de mis compatriotas, y no tendré miedo en seguir escuchando. Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley", dijo el mandatario en el párrafo más nidal de una declaración emitida desde el gubernamental Palacio de La Moneda.



"La primera prioridad de nuestro Gobierno es asegurar el orden público. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Pero nadie tiene derecho a actuar con la violencia brutal de los que han incendiado 78 estaciones de metro", dijo Piñera en el inicio de su declaración.



"Es contra esos delincuentes, y no contra los compatriotas que se manifiestan pacíficamente, que hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado", agregó.



"Es debido a los grandes atentados, a la destrucción de valiosa infraestructura, que hemos debido establecer Estado de emergencia. Quiero compartir mi compromiso y solidaridad a los problemas que afectan a tantas familias chilenas. Sólo unidos lograremos dejar atrás estos problemas", continuó explicando el mandatario.



Luego informó que invitó "para mañana a los otros poderes del Estado para conocer sus opiniones y propuestas para enfrentar esta difícil situación".



"Para lograr estos objetivos existe una condición fundamental, estar unidos. Para que todas las familias tengan una vida plena y feliz. Hago un llamado a la unidad al combate a la delincuencia. No podemos seguir tolerando los actos de vandalismos que hemos conocido en los últimos días", culminó el presidente.