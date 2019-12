Piñera promulgó la ley que habilita el proceso para una nueva Constitución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este mediodía la ley que habilita el proceso para la creación de una nueva Constitución, que comenzará el 26 de abril con un plebiscito para que los chilenos decidan si quieren o no una nueva carta magna.



"Esta reforma abre las puertas para un marco constitucional sólido, compartido, legítimo, para enfrentar los desafíos del presente y las magníficas oportunidades del futuro", dijo Piñera en La Moneda, frente a políticos de casi todos los sectores, incluido el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006).



El acto comenzó con un video con declaraciones de los parlamentarios cuando firmaron el "Acuerdo por la paz y la nueva Constitución" el pasado 15 de noviembre, en donde casi todas las fuerzas políticas (salvo el Partido Comunista) estuvieron representadas y que permitió el camino para que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprueben la ley que Piñera promulgó hoy.



Piñera hizo una revisión histórica de las constituciones que rigieron en Chile, desde la primera en 1833, pasando por la de 1925, hasta la de 1980 (creada durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet), en vigor actualmente con la reforma de 2005, firmada por el ex presidente Lagos.



"Tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y en plena democracia un gran acuerdo constitucional, con amplia y efectiva participación ciudadana y con una equitativa participación de las mujeres", dijo Piñera.



Y resaltó que se realizará no solamente mediante un plebiscito de entrada, "sino que también tendremos, si así lo decidimos, la última palabra respecto a los principios y contenidos de esta nueva Constitución a través de un plebiscito ratificatorio".



"Nuestro gobierno -completó- va a garantizar a todas las partes un proceso libre, transparente y democrático".