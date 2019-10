Piñera reúne hoy a renovado gabinete con el que busca dar vuelta la página de la crisis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó para hoy a las 14 en La Moneda al primer consejo de su renovado gabinete, con el que busca enfrentar la crisis social y política que vive el país, tras un nuevo día de manifestaciones en la capital y otras ciudades importantes chilenas en las que hoy se esperan nuevas protestas.



El nuevo gabinete, cuya cartera de Interior encabezará Gonzalo Blumel, del partido Evopoli (Evolución Política) -que integra la coalición "Chile Vamos"- busca imprimir al Ejecutivo una línea "más ciudadana", para enfrentar la crisis de los últimos días y no concentrarse solamente en seguridad, informaron fuentes gubernamentales citadas por el portal de noticias Bio Bío.



El cambio se produce a 10 días de que estallara una ola de protestas en Chile, que ya se saldaron con 20 muertos y más de mil heridos, la mitad de ellos por armas de fuego.



Las manifestaciones se iniciaron en reclamo del alza de las tarifas del metro, un malestar que luego encarnó reclamos más amplios que van desde la renuncia de Piñera hasta una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1980, heredad de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y una reforma al sistema de pensiones y salud.



En tanto, la nueva vocera, Karla Rubilar, hasta ayer Intendenta Metropolitana, se refirió al estilo que tratará de imponer en la vocería de gobierno, enfatizando que apelará a dialogar con la oposición, sin olvidar el despliegue en terreno.



Ni el paquete de medidas económicas anunciado la semana pasada, que incluyeron reformar al sistema de pensiones, la salud y los medicamentos, los ingresos mínimos y las tarifas eléctricas, ni el cambio de gabinete de ayer lograron por ahora sofocar la ola de manifestaciones que hoy cumple 11 días y constituye la crisis política y social más grave desde el regreso de la democracia.



Para hoy se espera una nueva marcha, no autorizada, convocada como las anteriores por redes sociales, desde Plaza Italia hasta La Moneda.



Ayer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que se alcanzó un total de 120 acciones legales presentadas ante la Justicia por violaciones a los derechos humanos registradas desde el jueves 17 octubre, cuando se iniciaron las protestas en el país.



Según el desglose del organismo, entre las 106 de las acciones legales hay cinco por homicidio cometidos por agentes del Estado y 94 por tortura, 18 de ellas con connotación sexual.



"Esa es la gravedad de la situación", advirtió Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.



Bustos enfatizó que "aquí ha habido graves violaciones de derechos humanos" y precisó que hasta las 21.30 de ayer, el INDH constató 3.535 personas detenidas desde el 17 de octubre.



La mayoría de los detenidos son hombres adultos (2.441), además de 593 mujeres y 375 menores, aunque hubo casos que no pudieron ser constatados el sexo y edad de los apresados, según señaló el INDH.



En cuanto a los heridos, el organismo de derechos humanos contabiliza 1.132 personas víctimas no mortales desde el jueves 17.



En un año normal -como 2018-, el INDH presentó 80 querellas por tortura. Sólo en estos últimos 10 días, el INDH ha presentado 94.