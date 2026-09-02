Apenas 24 horas después de finalizar su ciclo en San Lorenzo, Néstor “Pipo” Gorosito podría volver a dirigir en la Liga Profesional. El entrenador recibió un llamado de Aldosivi, que lo tiene como principal candidato para reemplazar a Israel Damonte.

Las conversaciones entre las partes avanzaron rápidamente y Gorosito aparece como la primera opción de la dirigencia del equipo marplatense. De concretarse el acuerdo, asumiría de manera inmediata al frente del Tiburón.

El interés surgió prácticamente en simultáneo con la salida del entrenador de San Lorenzo, donde su ciclo terminó después de apenas dos meses.

El desafío de salvar a Aldosivi

El posible desembarco en Mar del Plata tendría un objetivo muy concreto y complicado: evitar el descenso.

Aldosivi se encuentra último en la tabla anual con apenas 10 puntos. Por delante tiene siete fechas, equivalentes a 21 puntos en disputa, y está a nueve unidades de Deportivo Riestra, el equipo que actualmente estaría salvando la categoría.

El escenario aparece como una misión compleja, pero Gorosito estaría dispuesto a asumir el desafío y tomar el mando de un equipo que necesita sumar prácticamente de manera inmediata.

Un ciclo muy corto en San Lorenzo

La posibilidad de dirigir nuevamente en Primera llega después de una salida anticipada del Ciclón.

Gorosito había asumido en San Lorenzo apenas dos meses antes y su campaña estuvo marcada por los malos resultados. En los ocho partidos que dirigió, consiguió una sola victoria, registro que terminó acelerando el final de su etapa en el club.

La salida se produjo de común acuerdo entre el entrenador y la dirigencia, pero su futuro podría resolverse rápidamente si finalmente acepta la propuesta de Aldosivi.

Ahora, Pipo aparece ante una posibilidad de revancha inmediata: pasar del banco de uno de los grandes del fútbol argentino a un Aldosivi que pelea por mantenerse en la máxima categoría.