El restaurante de Pocito incorporó una experiencia semanal que combina música en vivo en un formato íntimo con su propuesta gastronómica.

Pirlo incorporó una nueva alternativa para las noches de los jueves con la puesta en marcha de Pirlo Piano Bar, una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y un formato íntimo en su local ubicado en Pocito.

La iniciativa se desarrolla exclusivamente los jueves y busca ofrecer una experiencia diferente dentro de la agenda gastronómica de San Juan. Durante el resto de la semana, el establecimiento mantiene su funcionamiento habitual como restaurante y parrilla.

El ciclo propone encuentros en los que la música ocupa un lugar central, con presentaciones en vivo y una disposición pensada para generar cercanía entre los artistas y el público. La experiencia se completa con la oferta gastronómica del lugar, permitiendo que los asistentes puedan cenar mientras disfrutan del espectáculo.

Desde Pirlo explicaron que la propuesta fue trabajada durante un largo período y que aguardaron el momento adecuado para lanzarla.

“Pirlo Piano Bar es una propuesta en la que venimos trabajando y pensando desde hace mucho tiempo. Sabíamos que era una apuesta ambiciosa y buscamos el momento exacto para lanzarla, cuando la gente pudiera conectar al 100% con una experiencia así”, señalaron.

Además, destacaron que el objetivo es incorporar en la provincia un concepto que reúne música en vivo y gastronomía dentro de un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

“Nos da un orgullo enorme ser pioneros en traer este concepto a San Juan. Queremos ofrecer noches únicas, de altísima calidad, donde la buena música en vivo, en un formato íntimo, se fusione con una gastronomía de excelencia. Estamos muy felices de dar este primer paso y de ver la gran recepción del público”, agregaron.

Las noches de Pirlo Piano Bar se realizan todos los jueves en calle Mendoza, esquina Salvador María del Carril, en Pocito.

Las reservas pueden hacerse al teléfono 2646098255.