Pirulo desembarca en San Juan con su comedia “Pirulo en el Aire”

El fenómeno humorístico “Pirulo” llegará a San Juan con su nuevo espectáculo, “Pirulo en el Aire”, una comedia familiar que propone una historia vinculada al mundo de la televisión, la fama y los entretelones de los sets de grabación. La función será el viernes 25 de septiembre, a las 21:30, en Hugo Espectáculos, ubicado en la intersección de España y Libertador.

La propuesta forma parte de la gira nacional e internacional que el grupo desarrolla durante 2026. En esta nueva puesta, los personajes se alejan de manera temporal de las historias relacionadas con las alturas y la aeronáutica para trasladarse a un escenario marcado por las cámaras, las grabaciones y las situaciones que ocurren detrás de escena.

El espectáculo plantea una sátira sobre las dinámicas propias de la televisión y el vertiginoso mundo de la fama. A partir de distintas situaciones humorísticas, la historia aborda las tensiones y vínculos entre los protagonistas y suma la aparición de un nuevo personaje femenino, que introduce cambios en las relaciones que hasta entonces mantenían los personajes.

El elenco que estará sobre el escenario está integrado por Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y Mariano Garnero, con la colaboración autoral de Fabrizio Origlio. La producción general está a cargo de Valma Group Producciones.

El equipo artístico llega a San Juan luego de una trayectoria que le permitió obtener cuatro galardones en los Premios Carlos del público en temporadas anteriores. La nueva comedia busca mantener ese vínculo con las familias a través de una propuesta basada en el humor y las situaciones propias del espectáculo.

Las entradas para la función ya están disponibles. El público puede adquirirlas en la boletería de Hugo Espectáculos o a través de la plataforma digital Entradaweb.