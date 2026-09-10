Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a encender las alarmas sobre la educación argentina. A la caída en Matemática, Lectura y Ciencias se suman otros datos que permiten poner en contexto el desempeño de los estudiantes de 15 años.

Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), el 27,8% de los adolescentes que participaron de la evaluación dijo haber faltado a clases al menos una vez durante las dos semanas anteriores a la prueba. Es decir, casi tres de cada diez estudiantes.

A esto se suma otro dato: el 27,6% aseguró haber realizado un trabajo remunerado durante las dos semanas previas a la evaluación. La situación es todavía más marcada entre los estudiantes de menores recursos, donde el porcentaje de quienes trabajan llegó al 33,9%.

El ausentismo también presenta diferencias según el nivel socioeconómico. Entre los estudiantes del cuartil de menores recursos, el 33,8% había faltado a clases. En el grupo de mayores recursos, el porcentaje fue del 19,2%.

Los datos también muestran una asociación entre la asistencia y el desempeño. Los estudiantes que habían faltado al menos una vez durante el último mes obtuvieron, en promedio, 31 puntos menos en Matemática, 36 menos en Lectura y 39 menos en Ciencias que quienes no habían faltado.

Sin embargo, las autoras del informe remarcaron que estos resultados no permiten afirmar que faltar a clases sea la causa directa de un menor rendimiento. Las ausencias pueden estar vinculadas con problemas familiares, enfermedades, dificultades escolares, trabajo u otras situaciones que también influyen en la trayectoria educativa.

La situación se profundiza cuando se observan las diferencias económicas. En Matemática, los estudiantes del cuartil socioeconómico más bajo obtuvieron un promedio de 342 puntos, mientras que los del cuartil más alto alcanzaron 421. La diferencia fue de 79 puntos.

La repitencia también aparece entre los factores que marcan las trayectorias escolares. El 17,7% de los estudiantes evaluados había repetido al menos una vez durante la primaria o la secundaria. Ese porcentaje llegó al 28,7% entre los alumnos de menores recursos y fue del 6% entre los de mayores recursos.

Los resultados de PISA 2025 mostraron, además, un retroceso de Argentina en las tres áreas evaluadas respecto de las ediciones anteriores. En Matemática, el país obtuvo su peor resultado histórico, mientras que Lectura y Ciencias también registraron sus niveles más bajos en casi dos décadas.

El informe plantea así un escenario en el que el desempeño educativo no puede analizarse únicamente desde las pruebas. Las condiciones sociales, la asistencia, la repitencia y la necesidad de trabajar también forman parte de las trayectorias de los adolescentes que llegan a las aulas.