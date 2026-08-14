Pitty La Numeróloga está involucrada en un brutal femicidio

El femicidio de Romina Calvo, de 40 años, generó una fuerte repercusión luego de conocerse una carta manuscrita del asesino Walter Humberto Verón, de 56 años. En el texto redactado antes de intentar quitarse la vida, el hombre manifestó: "Esa Pitty le cambió toda su personalidad y ahora me quiere fuera de la casa". Ante esta situación, Verónica Asad, conocida públicamente como Pitty la Numeróloga, brindó una entrevista en TN para explicar el vínculo que mantenía con la madre de tres hijos.

La empresaria relató que Calvo se acercó inicialmente con intenciones comerciales, aunque enfrentaba dificultades financieras. Según sus palabras: "Vino a comprarse el local, pero no tenía ni plata, ni herramientas y su situación crediticia era muy negativa. Tenía deudas".

A pesar de este panorama, decidió apoyarla en su espacio de venta de velas. "No le cerré las puertas, le di la posibilidad de que tenga un espacio. Empezó de una manera, después de otra y me demostró que era la mejor de todas. Tenía todo impecable", señaló para destacar el desempeño de la víctima.

Asad desmintió haber recibido beneficios económicos por parte de la mujer fallecida y remarcó su apoyo inicial. En ese sentido, aclaró: "A mí nadie me dio un peso. Al contrario. Los primeros días se le pagaba el remise".

También recordó los consejos que le brindaba para su crecimiento profesional y el rol de su socia en la capacitación. "Le dije ‘te tenés que preparar para tu cambio’. Era una persona impecable, disciplinada", detalló la numeróloga, quien además aseguró: "Jamás me contó su historia". El vínculo laboral incluía delegar el liderazgo y realizar encuentros mensuales para charlar.

El último contacto entre ambas ocurrió el sábado anterior al crimen. En esa oportunidad, Romina le envió un mensaje de texto que decía: "Estoy feliz, Pi. Lo logré. Me costó, pero al fin pude llegar. 35 personas atendí".

La noticia del asesinato llegó a través de un llamado del hijo de 21 años de la víctima durante la mañana del jueves. Ante el trágico suceso, Asad se puso a disposición de la familia y ofreció hacerse cargo de los gastos del servicio fúnebre.