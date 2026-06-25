Pitty La Numeróloga sobre la Selección: "Va a salir a la luz alguna amante"

Pitty la numeróloga analizó el presente de la Selección Argentina en el programa Bondi Live bajo la conducción de Nazarena Vélez. Durante la entrevista, la especialista hizo hincapié en la importancia del 24 de junio para los argentinos. Barbie Vélez abrió el debate al calificar la fecha como un "24 junio, día poderoso" debido a su significado místico.

Pitty coincidió y explicó que "Acabo de subir un video que es clave. Hoy es 24 de junio. Los nacimientos de Messi, Riquelme, Sábato, Fangio. Muertes de Rodrigo El Potro y Carlos Gardel. El 24/6 es un número muy fuerte, muy potente, de gente líder con energía especial, fuerte. Son personas diferentes, con una vibración diferente",.

En su análisis sobre la unión del grupo, la numeróloga vinculó las energías de figuras pasadas y presentes. La experta señaló que "Lo nombré a Rodrigo porque quería hablar de las conjunciones de la Selección. No es casual que ellos formen tan buen equipo. Hay dos que cruzan números como Rodrigo con Messi y son un equipo tan fuerte. Hay como cuatro equipos ahí que juntos arman que esto sea un éxito". Ante la pregunta sobre los resultados futuros, la invitada se mostró confiada en el avance del equipo.

Respecto a sus propios métodos para atraer la suerte, la mujer detalló sus rituales recientes. La especialista manifestó que "Yo creo que ya estamos prácticamente ganando, porque ya es el segundo partido y viene otro... ¿Sabés cuál fue mi cábala? Fui haciendo el péndulo 10 minutos antes. Lo fui haciendo y por cábala no lo subí". Además, sugirió que los jugadores deben focalizarse en lo deportivo para no perder el eje, ya que "Te digo la verdad, son un equipazo. Tienen que trabajarse un montón para distraerse con lo de afuera".

Sin embargo, el clima de la charla cambió cuando se mencionó la presencia de terceras personas en el entorno de la competencia. La numeróloga sostuvo que "Lamentablemente los acompaña un montón de gente. Esposas, amantes..." ante el asombro de los presentes.

Al profundizar sobre este punto y la posibilidad de nuevos rumores en la prensa, la experta concluyó que "Va a salir a la luz alguna amante y nos vamos a entretener bastante" marcando una advertencia sobre la tranquilidad de la delegación nacional.