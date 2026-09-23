Cristian “Pity” Álvarez fue internado durante la noche del martes en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. El músico fue asistido por una ambulancia cerca de las 23 y trasladado al centro de salud, donde permanece bajo observación. La descompensación ocurrió horas después del accidente de tránsito que protagonizó en una estación de servicio de La Paternal.

Según información difundida sobre la atención médica, el llamado al SAME se produjo después de que Álvarez presentara palpitaciones y registros elevados de presión arterial. El traslado al Hospital Tornú se concretó cerca de las 23:05, con diagnóstico de crisis hipertensiva. Fuentes médicas citadas por Infobae indicaron que permanece estable y en terapia intermedia.

La internación y el juicio

La situación se conoció el mismo día en que estaba prevista una nueva audiencia del juicio oral que enfrenta el músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 tenía previsto continuar este miércoles desde las 11:30 con la declaración de cuatro testigos propuestos por la defensa. Entre ellos se encontraba Cristina Congiu, madre de Álvarez, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio.

El músico ya había faltado a una audiencia anterior debido a una descompensación, aunque en aquella oportunidad el debate continuó porque el tribunal había autorizado su ausencia cuando su presencia no resultara indispensable.

El accidente en La Paternal

La internación ocurrió pocas horas después de un accidente protagonizado por Álvarez durante la madrugada del martes. El músico conducía un Volkswagen Bora cuando realizó una maniobra marcha atrás en una estación de servicio ubicada sobre avenida San Martín al 2400 y rozó un Peugeot 208 que estaba cargando combustible.

El conductor del otro vehículo, un joven de 24 años, no sufrió heridas, aunque denunció daños en su automóvil. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

La situación también generó preocupación entre los abogados del músico, que solicitaron medidas ante el tribunal mientras se aguarda su evolución y se analiza cómo continuará el cronograma del juicio.