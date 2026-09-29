Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

Pity Álvarez reapareció públicamente luego de permanecer internado desde el 23 de septiembre en el Hospital Tornú. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados mantuvo una charla telefónica en La Mañana con Moria donde repasó el episodio de salud que sufrió, la causa judicial en su contra por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y la preparación de sus próximos conciertos.

El artista explicó que la acumulación de exigencias vinculadas al proceso legal y a la producción de sus shows le provocaron un colapso nervioso. Respecto al episodio que derivó en su traslado al centro médico, señaló que sufrió un brote psicótico el día lunes y afirmó que no conserva recuerdos de las horas previas ni del momento en que abandonó su domicilio.

Durante la conversación, el cantante manifestó la importancia que tiene la música en su rutina y la necesidad de continuar proyectando shows para mantener la estabilidad emocional. Sobre las críticas vertidas por sectores que cuestionan su capacidad para brindar recitales de extensa duración mientras evita las audiencias judiciales, el músico remarcó que afronta los hechos sucedidos y diferenció la dinámica de una presentación artística de las exigencias de un proceso en tribunales.

El intérprete indicó además que durante su estadía en el hospital logró descansar varias jornadas consecutivas y expresó que espera recibir la alta médica a la brevedad para retomar la organización de sus compromisos sobre los escenarios.