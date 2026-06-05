Todo está en preparación para el gran regreso de Pity Álvarez a tierras cuyanas. El Teatro Griego de Mendoza recibirá a un músico revitalizado donde ofrecerá un enorme recital de casi tres horas de duración y con más de 30 de canciones. De este acontecimiento artístico, acudirán miles de fans que irán desde San Juan, San Luis y otras ciudades cercanas para vivir una experiencia histórica.

Previo a la cita del 13 de junio en la provincia vecina, después de 13 años, Pity tuvo un contacto radial en el programa Nave Jungla de Max Radio. Entre varios temas conversados, el músico manifestó sus deseos de volver a San Juan.

“Vamos a estar en san juan, seguramente el año que viene, en julio paramos para grabar nuevas canciones, en septiembre retomamos todo de nuevo con nuevos shows. Y diciembre cerraremos el año con un recital más grande con lugar a confirmar”, dijo Pity.

El conductor, Ariel Videla, le hizo recordar sus “raíces sanjuaninas”, dado que, por parte de su mamá, hay muchos parientes locales. “Es verdad, tengo dentro mío un ADN sanjuanino, porque tengo familiares y primos. Es una familia muy grande”, contó Pity.

Además, recordó una de sus actuaciones, quizás la más emotiva para él en San Juan. Fue en el Dique de Ullum para un 21 de septiembre. “Es una de mis mejores fechas que tuvimos y ojalá se pueda repetir, sería genial. Me acuerdo que tocamos y era muy lindo mirar atrás de nosotros”, contó al referirse al perilago del dique en el atardecer de esa jornada.

Además, Pity habló sobre cómo será su show en Mendoza. “Les quiero dar un show generoso y grande. La lista va a ser amplia para que sepa la gente que vaya preparada también a escuchar muchas canciones”.

“Estoy en perfecto estado y sí, bien. Sigo componiendo temas muy lindos, que varían de estilo. Ahora que en julio vamos para Mendoza, estaremos grabando tres temas que iremos lanzando con videos”, concluyó.

El recital en el Teatro Griego será el sábado 13, a partir de las 19 hs. y a las 16 hs. será el horario de ingreso al complejo. Las entradas pueden comprarse en Enigma Tickets.

