El cantante Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de Chacarita. El músico se encontraba al volante de su vehículo cuando, por circunstancias que todavía no fueron informadas, impactó contra otro automóvil.

El choque ocurrió en una estación ubicada en la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, en las inmediaciones del Cementerio de la Chacarita. El otro vehículo se encontraba detenido en el lugar mientras su conductor cargaba combustible.

Intervino la Policía de la Ciudad

Luego del impacto, Pity Álvarez permaneció en el lugar y aguardó la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad, que fueron convocados para intervenir en el accidente.

De acuerdo con fuentes cercanas al músico, el cantante no sufrió lesiones como consecuencia del choque y se encontraba en buen estado cuando llegaron los efectivos policiales.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre posibles daños en los vehículos involucrados.

El accidente ocurrió mientras el músico atraviesa una situación judicial. La información sobre el choque se conoció este martes y la investigación sobre lo ocurrido continúa en desarrollo.