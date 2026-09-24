Pity Álvarez permanece internado en terapia intermedia del Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva. Según se informó, el músico se encuentra estable, bajo observación y continúa sometido a distintos estudios médicos.

La internación se produjo después del episodio que protagonizó durante la madrugada del martes en una estación de servicio de La Paternal. Tras el hecho, su hermana le quitó las llaves y la documentación del vehículo y, luego de una discusión, Álvarez sufrió una fuerte suba de presión, de acuerdo con lo señalado por su abogado.

Durante su permanencia en el hospital, la Justicia civil también ordenó evaluaciones para determinar si representa un peligro para sí mismo o para terceros. De acuerdo con la información difundida, los médicos detectaron un cuadro de deterioro cognitivo en el contexto de la crisis hipertensiva.

Qué declaró la madre de Pity Álvarez

Mientras el músico continúa internado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 realizó una nueva audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido en 2018. La defensa pidió suspender la jornada por el estado de salud de Álvarez, pero el planteo fue rechazado y el debate continuó.

Una de las principales testigos fue Cristina Congiú, madre del músico, quien habló sobre la relación entre su hijo y la víctima. Durante su declaración sostuvo que Álvarez le había contado que sufría situaciones de “acoso permanente” y que eso le generaba dificultades para realizar actividades cotidianas.

Congiú también afirmó que ella misma comenzó a sentirse intimidada cuando se cruzaba con Díaz durante sus visitas al barrio Samoré, en Villa Lugano.

“Me daba realmente temor”, declaró. Además, sostuvo que había intentado realizar una denuncia en una comisaría, aunque señaló que no se la tomaron porque no tenía pruebas.

La mujer también relató que, según le había contado su hijo, Díaz intervenía en su vínculo con las drogas e intentaba llevarlo hacia determinados lugares donde podía conseguirlas. Sin embargo, aclaró que parte de la información que conocía provenía de comentarios de vecinos y que no podía confirmar personalmente algunas de esas versiones.

El juicio contra Pity Álvarez

Álvarez llegó a juicio acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Durante las últimas semanas, la defensa presentó distintos pedidos vinculados con el estado de salud del músico y su capacidad para afrontar el debate. El tribunal rechazó los planteos de suspensión y resolvió continuar con el proceso judicial.