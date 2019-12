Piumato convocó a la unidad de la CGT y de todos los espacios judiciales en un solo gremio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, convocó hoy a "la unidad sindical de la CGT y del gremio para la reconstrucción nacional" a partir de "la dramática situación argentina" y "un Estado destruido ex profeso", y afirmó que las realizaciones del nuevo gobierno deberán demostrar que "el peronismo otra vez pudo vertebrar el destino de los ciudadanos para no caer en la alternancia partidocrática".



Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, expresó en un comunicado que "el mayor desafío del movimiento nacional a partir de hoy será impulsar y conducir políticamente un proceso urgente y necesario de unidad para la reconstrucción, a fin de que las realizaciones del nuevo gobierno sean una muestra inequívoca de que el



peronismo pudo vertebrar otra vez el destino de los argentinos, para no caer en la



quimera de la alternancia partidocrática demoliberal que nos entrampa hace décadas".



Para el dirigente, la fractura en todas las naciones de Suramérica expresa "los objetivos antinacionales traducidos en catastróficas cifras de pobreza e indigencia, saqueo de recursos naturales, extranjerización del patrimonio nacional, destrucción del aparato productivo y profundización de la dependencia como fenómeno estructural".



"Es imprescindible en ese escenario consolidar la unidad nacional, que no pasa por acuerdos electorales de coyuntura sino en la persuasión de que ello debe ser superior a cualquier conflicto, para que el Todo lo sea por sobre las partes, lo que es un requisito ineludible para encarar el proceso de reconstrucción, con conducción política", expresó.



Piumato indicó que el movimiento obrero debe retomar su identidad en el marco de "un proyecto nacional que lo contenga y le reintegre protagonismo, por lo que el imperativo de la hora es la unidad de las propias filas", y añadió que "los trabajadores deben regresar a las fuentes en una única CGT, porque nadie que se llame peronista puede impulsar una división que avanza sobre los derechos e hipoteca el futuro de la Nación", puntualizó.



Además, el dirigente gremial indicó que esa realidad "se observa claramente en la justicia, un terreno en el que la fortaleza de la UEJN transformó el gremio en la columna vertebral de la defensa de la independencia del Poder Judicial para garantizar los derechos".



Por lo mismo, Piumato convocó a "la unidad de todas las agrupaciones que existen dentro o fuera del sindicato madre para que vuelvan a la organización sindical única, para lo que están de forma generosa abiertas las puertas, sin perjuicio de posiciones personales".



"Eso es una democracia sindical efectiva. Si se pretende un movimiento obrero que defienda el modelo sindical que coadyuvó a engrandecer a la Argentina, es hora de hechos y no de palabras. La unidad no es un mero discurso sino un imperativo del pueblo argentino y, por lo mismo, los judiciales deben comenzar por casa", concluyó Piumato.