Pizza en sartén sin levadura: receta rápida y económica

Resolver la cena del fin de semana sin gastar de más ni perder tiempo es posible gracias a una alternativa casera muy práctica. Es una propuesta ideal para evitar el delivery, que hoy puede costar $16.000 o más por unidad, y cocinar algo delicioso en pocos minutos. Se trata de una pizza en sartén que prescinde del uso de levadura, evita el tiempo de leudado y se cocina por completo sobre la hornalla de la cocina.

La preparación resulta muy accesible para cualquier bolsillo, ya que los ingredientes básicos rondan los $2500 en total. Solo se necesita 1 taza de harina leudante o harina común con 1 cucharadita de polvo de hornear, 1/2 taza de agua tibia, 2 cucharadas de aceite y 1/2 cucharadita de sal. Para la cubierta bastan 1/2 taza de salsa de tomate condimentada y 150 gramos de queso cremoso o muzarella, además de condimentos a gusto.

El procedimiento destaca por su sencillez. Primero se integran la harina y la sal en un recipiente, se suman el agua y el aceite, y se une todo con un tenedor durante 1 minuto hasta formar un bollo tierno. Luego se aceita una sartén antiadherente y se estira la masa directo sobre la superficie usando las yemas de los dedos.

La cocción requiere llevar la sartén a fuego medio bajo durante 3 a 4 minutos hasta que la base quede dorada. En ese punto se da vuelta la masa, se distribuyen la salsa y el queso, y se tapa el recipiente a fuego bajo durante 4 a 5 minutos hasta que el queso quede derretido. Para mejorar el perfil nutricional, sumar una porción de hojas verdes aporta fibra, fresco sabor y ayuda a ralentizar la absorción de los carbohidratos.