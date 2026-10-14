Pizza sin harinas con base de pollo: receta fácil y rica de solo 5 ingredientes

La cocinera Daniela Brea compartió una propuesta rápida para transformar la comida cotidiana con una preparación ligera que se resuelve con muy pocos pasos. La clásica pizza es una de las comidas favoritas de los argentinos pero existen distintas maneras de prepararla sin recurrir a la masa tradicional con harina. Una de las alternativas más prácticas es la pizza con base de pollo que se puede elaborar en casa con solo 5 ingredientes muy sencillos.

Para cocinar este plato se necesitan 500 gramos de pechuga de pollo deshuesada y sin piel, 1 huevo, 150 gramos de mozzarella y 3 cucharadas de salsa de tomate. Además se debe sumar sal, pimienta, orégano y ajo en polvo a gusto para darle todo el sabor tradicional a la carne. Esta lista reducida permite resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones y en muy pocos minutos de trabajo activo en la cocina.

El procedimiento comienza precalentando el horno a 200 grados para asegurar una cocción pareja desde el primer momento. Luego hay que procesar la pechuga cortada en trozos hasta conseguir un picado fino y homogéneo. En un recipiente se mezcla la carne con el huevo y los condimentos seleccionados hasta integrar todo por completo. Después se estira la masa de carne sobre una placa con papel manteca aceitado dándole forma circular y un grosor uniforme.

La masa se lleva al horno durante 20 a 25 minutos hasta que la carne quede bien hecha tanto en el exterior como en el centro. Al retirar la placa se distribuyen las 3 cucharadas de salsa de tomate y los 150 gramos de mozzarella por encima. La preparación vuelve al fuego hasta que el queso quede derretido y apenas dorado, sumando opcionalmente semillas o aceitunas para decorar antes de servir en la mesa.