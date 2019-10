Pizzi cuestionó que el equipo no tuvo "mentalización" para asumir el clásico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Juan Antonio Pizzi, director técnico de San Lorenzo, criticó la disposición exhibida por su equipo en el clásico con Huracán (0-2), asegurando que no tuvo “mentalización” para afrontar un cotejo de esa envergadura como el que se dio hoy en Parque Patricios.



“No tuvimos la mentalización que hay que tener en esta clase de partidos. Ni siquiera la profesionalización para jugar estos encuentros” descerrajó el entrenador santafesino.



San Lorenzo, que continúa con 16 unidades, sumó ante el 'Globo' la cuarta derrota en los últimos cinco cruces en la Superliga.



“Hicimos un partido espantoso que no condice con lo que nosotros queremos, ni con lo que los jugadores son capaces de desarrollar”, cuestionó.



Pizzi se declaró “máximo responsable de esta situación” y desalentó cualquier posibilidad de dejar su cargo. “Tengo la fuerza necesaria para continuar”, dijo el ex DT del seleccionado de Chile.



“Necesitamos rápidas respuestas de los jugadores para revertir esta situación que es muy complicada”, expresó.