Pizzi I y Pizzi II

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Amén de alimentar el célebre lugar común de que segundas partes nunca fueron buenas, el adverso paso de Juan Antonio Pizzi por San Lorenzo tiene ese no sé qué de misterioso, que en alguna medida es propio del fútbol de alta competencia.



¿En cuál sentido propio del fútbol de alta competencia y a la vez misterioso?



Propio, singular, intrínseco, porque en el profesionalismo la secuencia jugadores aptos/entrenador aptos no siempre tiene correlato con un piso mínimo de buenaventura.



Si un equipo de fútbol es un rompecabezas y un partido es la confrontación de dos absolutos que entremezclados devienen relativos, también podemos pensar el vínculo de un entrenador y sus dirigidos como un complejo mecanismo de encastre.



Y he aquí donde se hace presente la noción de misterio, es decir, de aquello cuya naturaleza resiste a la explicación y al entendimiento.



En su primer paso por San Lorenzo el santafecino Pizzi se hizo fuerte con cierta rapidez: potenció el uno por uno, se hizo entender, tuvo correspondencia en los futbolistas y dotó al equipo de eso que a grandes rasgos se da en llamar "un estilo".



Y todo eso, por cierto, con el guiño de los resultados positivos que llegaron a su punto culminante en el Torneo Inicial de 2013.



Seis años después, con el handicap que suponía llegar después del hondo desencanto del ciclo de Jorge Almirón, con imagen positiva en las tribunas partidarias del Ciclón y al mando de un plantel cuyos refuerzos se avenían a sus predilecciones, poco o nada hubo para rescatar de la Era Pizzi Segunda Edición.



Pocas victorias y poco juego, tal vez, desde luego, porque cuando hay poco juego el éxito está más condicionado.



Y poco juego, conste, entendido no ya en el sentido restringido de la relación con la pelota, secuencias de pase, ritmo de pase, etcétera, sino en el juego como un todo que tanto contiene el defender con el atacar.



Pizzi nunca le encontró el tono al equipo, viceversa, con un añadido que pone en entredicho la plasticidad del DT: ¿Por qué razón se obstinó en fomentar sistemas que invitaban a los rivales a lastimar con pasmosa facilidad?



El San Lorenzo de Pizzi empezó por defender de regular a mal, después de mal a muy mal y en los últimos dos partidos dio toda la sensación de que directamente no defendió.



Y la otra mácula, si así pudiera decirse, atañe a la tormentosa relación con los jugadores; por un lado en lo que se dejó ver en la cancha misma y por otro en sus declaraciones públicas, en el modo de hacerlos 100 por 100 responsables, cuando no de fustigarlos.



Así como fue un caballero con los hinchas, con su carta de despedida y demás, habrá que ver hasta dónde fue plenamente respetuoso con los jugadores, sin que esto represente, ni de lejos, un certificado de pureza a los encargados de correr tras la pelota número 5.