Pizzi presenta renuncia pero la dirigencia de San Lorenzo pretende que siga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Juan Antonio Pizzi, entrenador de San Lorenzo, presentó esta tarde su renuncia al cargo, pero el presidente del club, Matías Lammens, no se la aceptó y entonces ambos protagonistas del fútbol del 'Ciclón' continuarán conversaciones para resolver los pasos a seguir.



Si bien no hubo palabra oficial, voceros cercanos a la institución de Boedo le confiaron a Télam que en la reunión que el dirigente y el DT mantuvieron en uno de los vestuarios del Nuevo Gasómetro hubo opiniones dispares.



Mientras Pizzi llegó con la clara idea de “poner su renuncia a disposición”, el presidente Lammens intentó persuadir al entrenador santafesino y le pidió que continúe al frente del plantel 'azulgrana', a pesar de la derrota de hoy ante Defensa y Justicia (1-3), la quinta en los últimos seis encuentros de la Superliga.



Por lo pronto, la información que circuló por la zona baja del estadio, luego de que el encuentro ya era un mal recuerdo para los simpatizantes del 'Ciclón' daba cuenta de que el ex DT del seleccionado de Chile tenía previsto conducir la próxima práctica, pautada para mañana, a las 17.00, en la Ciudad Deportiva.



San Lorenzo, con 16 puntos en la clasificación y tres derrotas consecutivas en condición de local, se enfrentará este domingo a Independiente, en Avellaneda, por la duodécima jornada.



La hinchada 'azulgrana' mostró un comportamiento uniforme a lo largo del encuentro con Defensa y Justicia: abucheó a todos los jugadores (excepción del arquero suplente Sebastián Torrico), reprobó permanentemente al entrenador Pizzi (a quien le dedicó una bandera que fue colocada en la platea Sur) y hasta insultó al presidente Lammens, al que responsabilizó de la mala campaña que está cumpliendo el equipo.



En otro orden, el mediocampista Fernando Belluschi, uno de los jugadores más insultados por la parcialidad 'azulgrana', se retiró con un esguince medial en la rodilla izquierda y no estará disponible para el partido con Independiente.