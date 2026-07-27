Los controles sobre barrios, loteos y urbanizaciones de San Juan comenzarán a realizarse con un nuevo equipo de medición satelital incorporado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. La herramienta permitirá relevar terrenos con mayor precisión y reducir los tiempos necesarios para verificar obras.

El equipo será utilizado para comprobar que los trabajos ejecutados coincidan con los proyectos aprobados. También servirá para agilizar los controles de final de obra en barrios del IPV, urbanizaciones privadas, loteos y desarrollos de infraestructura.

Hasta ahora, buena parte de estas tareas se hacía con instrumental óptico y registros tomados en el terreno que luego debían procesarse. Ese procedimiento demandaba más tiempo y una mayor intervención del personal técnico.

Con la nueva tecnología, los datos serán capturados digitalmente durante el relevamiento y podrán incorporarse directamente a los programas de análisis. Esto permitirá disminuir el margen de error y facilitar la elaboración de planos e informes.

Menos tiempo en el terreno

La principal diferencia estará en la velocidad con la que podrán completarse las mediciones. Los equipos técnicos podrán obtener información precisa en menos tiempo y avanzar con mayor rapidez en las verificaciones posteriores.

La herramienta también permitirá mejorar el seguimiento de cada control, debido a que la información quedará registrada digitalmente desde el momento en que sea tomada.

La incorporación forma parte del proceso de modernización que Planeamiento viene desarrollando durante los últimos años. En febrero de 2024, la repartición informó que los 24 tipos de trámites disponibles podían iniciarse de manera digital a través de la plataforma de Gestión de Obras Privadas (GOP), incluido el final de obra.

Durante 2025, Planeamiento sumó un escáner de alta capacidad para incorporar a esa plataforma los expedientes que todavía se encontraban en papel. Desde julio de ese año, además, el ingreso al sistema se realiza mediante usuario y clave de Ciudadano Digital.

Qué se controla antes del final de obra

El nuevo equipamiento no definirá dónde deben construirse futuros barrios, sino que será utilizado para medir y verificar desarrollos ya proyectados o en ejecución.

De acuerdo con el procedimiento vigente, la factibilidad de subdivisión determina si un terreno puede fraccionarse bajo determinados condicionantes urbanos, pero no autoriza la venta de los lotes. La aprobación del anteproyecto tampoco habilita por sí sola su comercialización.

Una vez ejecutadas las obras de urbanización, el desarrollador debe tramitar el certificado final y presentar los planos conforme a lo efectivamente construido. En esa instancia, las mediciones permitirán comprobar si calles, parcelas y demás componentes del proyecto respetan las condiciones autorizadas.

Su aplicación alcanzará tanto a desarrollos públicos como privados. La compra fue coordinada entre Planeamiento y la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ambas dependientes del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.